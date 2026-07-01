Blocurile care își fac singure „aer condiționat”. Chinezii au inventat sistemul care reduce temperatura cu până la 8°C

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 22:05

Pe măsură ce valurile de căldură devin tot mai frecvente, autoritățile din mai multe țări testează soluții pentru a face orașele mai suportabile în timpul verii. În China, un complex rezidențial a atras atenția după ce a pus în funcțiune un sistem neobișnuit de răcire care transformă acoperișurile clădirilor într-o adevărată „ploaie artificială”.

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