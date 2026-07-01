Blocurile care își fac singure „aer condiționat”. Chinezii au inventat sistemul care reduce temperatura cu până la 8°C

Pe măsură ce valurile de căldură devin tot mai frecvente, autoritățile din mai multe țări testează soluții pentru a face orașele mai suportabile în timpul verii. În China, un complex rezidențial a atras atenția după ce a pus în funcțiune un sistem neobișnuit de răcire care transformă acoperișurile clădirilor într-o adevărată „ploaie artificială”.
Potrivit autorităților chineze, tehnologia poate reduce temperatura suprafețelor cu până la 8 grade Celsius în doar câteva minute, oferind un efect asemănător unui aparat de aer condiționat, dar în aer liber.
„Ploaia de pe acoperiș” a devenit atracția unui complex rezidențial
Sistemul este utilizat într-un complex rezidențial din provincia Shanxi, situată în centrul Chinei.
Imagini cu instalația au fost publicate miercuri pe platforma X de purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, care a prezentat proiectul drept una dintre soluțiile folosite pentru combaterea temperaturilor extreme.
„În provincia Shanxi, din centrul Chinei, un complex rezidențial a atras atenția prin ploaia de pe acoperiș – un sistem de răcire cu ceață fină care reduce temperatura suprafețelor cu 5-8°C în doar câteva minute”, a scris Mao Ning.
Cum funcționează sistemul
În imaginile publicate se poate observa cum de-a lungul marginilor acoperișurilor este pulverizată o ceață extrem de fină de apă.
Aceasta învăluie clădirile și zona din jur, iar efectul de răcire apare aproape imediat. Practic, acoperișurile intră într-un mod de funcționare asemănător unei ploi artificiale, iar norul fin de apă creează senzația unui „aer condiționat” în aer liber.
Tehnologia se bazează pe un principiu simplu. Apa este pulverizată sub formă de picături foarte mici, care se evaporă rapid. În timpul evaporării este absorbită căldura din aer și de pe suprafețele învecinate, ceea ce determină scăderea temperaturii.
Studiile arată că efectul poate fi și mai mare
Fenomenul de răcire prin evaporare nu este unul nou și este utilizat de mai mulți ani în spații industriale, sere sau în unele zone pietonale.
Cercetătorii chinezi au analizat eficiența acestei metode într-un studiu publicat în revista Environment, Development and Sustainability.
În cadrul experimentului, desfășurat pe acoperișul unei clădiri din orașul Xi'an, temperatura suprafeței s-a redus cu aproximativ 12 grade Celsius comparativ cu un acoperiș obișnuit.
În același timp, temperatura aerului din apropierea clădirii a scăzut cu peste 4 grade Celsius.
O soluție împotriva „insulelor de căldură”
Specialiștii spun că astfel de sisteme ar putea contribui la reducerea efectului de „insulă de căldură urbană”, fenomen întâlnit în marile orașe.
Asfaltul, betonul și clădirile absorb căldura pe parcursul zilei și o eliberează lent, ceea ce face ca temperaturile din orașe să fie semnificativ mai ridicate decât în zonele din jur.
Prin răcirea acoperișurilor și a aerului din imediata apropiere, astfel de instalații ar putea reduce impactul valurilor de căldură asupra locuitorilor.
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Sistemul implementat în provincia Shanxi face parte dintr-o serie mai amplă de proiecte prin care autoritățile chineze încearcă să adapteze orașele la temperaturile extreme.
Printre măsurile testate se numără extinderea spațiilor verzi, amenajarea acoperișurilor vegetale și utilizarea unor materiale de construcție capabile să reflecte o parte din radiația solară, astfel încât clădirile să acumuleze mai puțină căldură în timpul zilei.