Insula misterioasă care va fi redeschisă după trei decenii. Proiect spectaculos de restaurare a unui loc cu istorie secretă

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 24 iun. 2026, 23:54

Unul dintre cele mai fascinante situri istorice de pe litoralul Marii Britanii se pregătește să revină în atenția publicului după mai bine de 30 de ani de abandon. Este vorba despre Birnbeck Pier, un debarcader construit în epoca victoriană și legat de o mică insulă cu un trecut marcat de secrete militare și povești mai puțin cunoscute.

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