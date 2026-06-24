Insula misterioasă care va fi redeschisă după trei decenii. Proiect spectaculos de restaurare a unui loc cu istorie secretă

Unul dintre cele mai fascinante situri istorice de pe litoralul Marii Britanii se pregătește să revină în atenția publicului după mai bine de 30 de ani de abandon. Este vorba despre Birnbeck Pier, un debarcader construit în epoca victoriană și legat de o mică insulă cu un trecut marcat de secrete militare și povești mai puțin cunoscute.
Autoritățile locale au anunțat că lucrările de restaurare avansează conform planului, iar obiectivul ar putea fi redeschis vizitatorilor în cursul anului 2027.
Unde se află insula abandonată care ascunde un trecut impresionant
Birnbeck Pier este situat în stațiunea de coastă Weston-super-Mare și reprezintă singurul debarcader din Marea Britanie care face legătura cu o insulă.
După decenii de degradare și lipsă de investiții, structura a fost recent reconectată la continent, un pas considerat esențial pentru salvarea și valorificarea patrimoniului istoric al zonei.
De la atracție victoriană la bază secretă în timpul războiului
La sfârșitul secolului al XIX-lea, Birnbeck Pier era una dintre cele mai populare atracții turistice de pe litoralul britanic. Mii de vizitatori ajungeau aici pentru plimbări și activități recreative.
Rolul său s-a schimbat radical în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, când debarcaderul a fost utilizat de Royal Navy pentru activități militare confidențiale.
Potrivit relatărilor istorice, pe insulă erau desfășurate teste și operațiuni strategice, iar localnicii aveau acces limitat la informații despre ceea ce se întâmpla în spatele măsurilor stricte de securitate. Singurele indicii erau luminile observate noaptea în zonă.
Cum a ajuns un simbol al litoralului britanic să fie abandonat
După încheierea războiului, Birnbeck Pier nu și-a mai recăpătat popularitatea de altădată. Schimbările repetate de proprietate și lipsa investițiilor au accelerat degradarea construcției.
În 1994, autoritățile au decis închiderea completă a debarcaderului din motive de siguranță. Câțiva ani mai târziu, situl a fost inclus pe lista monumentelor istorice aflate în pericol.
În ciuda declinului, o parte a complexului a continuat să fie folosită de serviciul de salvare maritimă până în 2014.
Proiect de restaurare în mai multe etape
Salvarea sitului a devenit posibilă după ce administrația locală a preluat controlul asupra proprietății și a lansat un amplu program de reabilitare.
Planul de restaurare include consolidarea structurilor istorice, modernizarea infrastructurii și renovarea clădirilor emblematice de pe insulă și de pe mal.
Printre obiectivele vizate se numără vechiul hangar pentru ambarcațiuni construit în 1888, pavilionul cu turn cu ceas și mai multe clădiri istorice care au nevoie de intervenții urgente.
Autoritățile locale consideră că proiectul va transforma din nou Birnbeck Pier într-un punct de atracție major pentru turiști și comunitatea locală.
Investiții de zeci de milioane de lire pentru revitalizarea orașului
Restaurarea debarcaderului face parte dintr-un program amplu de regenerare urbană estimat la peste 44 de milioane de lire sterline.
Pe lângă lucrările de la Birnbeck Pier, proiectul prevede renovarea mai multor clădiri istorice și modernizarea unor spații culturale importante din Weston-super-Mare.
Printre acestea se numără și celebra Tropicana, locația care a găzduit în 2015 expoziția „Dismaland”, realizată de artistul stradal Banksy.
Speranțe pentru renașterea unei stațiuni britanice
Deși Weston-super-Mare s-a confruntat în ultimii ani cu probleme economice și sociale, autoritățile speră că investițiile în patrimoniu și infrastructură vor contribui la revitalizarea orașului și la atragerea unui număr mai mare de turiști.
Redeschiderea Birnbeck Pier este văzută nu doar ca recuperarea unui monument istoric important, ci și ca o oportunitate de a reda comunității un simbol al identității locale și al istoriei maritime britanice.
După mai bine de trei decenii de abandon, locul care a fost cândva atracție turistică și bază militară secretă se pregătește să își deschidă din nou porțile pentru public, oferind vizitatorilor șansa de a descoperi o pagină fascinantă din istoria Marii Britanii.