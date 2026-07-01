Putin pregătește un atac masiv asupra Ucrainei. Zelenski și-a întrerupt vizita din Irlanda și a plecat de urgență acasă

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a întrerupt miercuri vizita oficială din Irlanda și a plecat de urgență spre Ucraina, după ce serviciile de informații au avertizat că Rusia pregătește un atac de amploare, care ar putea fi lansat chiar în cursul nopții.
Aflat la Dublin pentru a participa la conferința organizată în prima zi a președinției irlandeze a Consiliului Uniunii Europene, liderul de la Kiev a anunțat că își scurtează programul și revine imediat în Ucraina din cauza amenințării reprezentate de un posibil bombardament masiv al forțelor ruse.
Zelenski spune că Rusia pregătește de mai mult timp atacul
În cadrul conferinței de presă susținute alături de premierul irlandez Micheál Martin, președintele ucrainean a declarat că autoritățile de la Kiev au informații potrivit cărora Kremlinul pregătește de mai mult timp o nouă ofensivă aeriană de proporții.
„Știm că Putin pregătește de ceva timp acest atac masiv împotriva Ucrainei”, a spus Zelenski. „În această seară, aceasta este amenințarea cu care ne confruntăm”, a continuat el, avertizându-și cetățenii să acorde atenție alertelor de raid aerian.
Apel către ucraineni să se adăpostească
Ulterior, mesajul a fost publicat și pe rețeaua X, unde președintele ucrainean le-a cerut locuitorilor țării să trateze cu maximă seriozitate avertismentele privind atacurile aeriene.
„Astăzi, le cer concetățenilor noștri din Ucraina să fie deosebit de precauți – să se păzească și să-și protejeze familiile și copiii – să se adăpostească neapărat și să fie atenți la alertele de raid aerian din Ucraina. Știm că Putin pregătește de ceva vreme un atac de amploare împotriva Ucrainei. Aceasta este exact amenințarea cu care ne confruntăm în această seară”, a scris Zelenski.
Mulțumiri pentru sprijinul acordat de Irlanda
În mesajul transmis, liderul ucrainean i-a mulțumit și premierului irlandez pentru susținerea oferită Ucrainei de la începutul războiului.
Zelenski a subliniat că, în ciuda politicii de neutralitate militară promovate de Irlanda de-a lungul timpului, autoritățile de la Dublin au rămas un partener constant al Ucrainei pe parcursul conflictului.
Ucraina se confruntă cu atacuri tot mai intense
Avertismentul transmis de președintele ucrainean vine după o perioadă în care Rusia a intensificat bombardamentele asupra teritoriului ucrainean.
La sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie, Kremlinul a lansat mai multe atacuri aeriene de amploare asupra Ucrainei, în urma cărora peste 14 persoane și-au pierdut viața, iar numeroși alții au fost răniți.
În același timp, Kievul se confruntă cu dificultăți tot mai mari în apărarea împotriva rachetelor balistice rusești, pe fondul reducerii stocurilor de rachete interceptoare Patriot de fabricație americană.