Putin pregătește un atac masiv asupra Ucrainei. Zelenski și-a întrerupt vizita din Irlanda și a plecat de urgență acasă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 23:49

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a întrerupt miercuri vizita oficială din Irlanda și a plecat de urgență spre Ucraina, după ce serviciile de informații au avertizat că Rusia pregătește un atac de amploare, care ar putea fi lansat chiar în cursul nopții.

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