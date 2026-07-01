Un copil de 11 ani a murit după ce s-a apropiat de un liliac. Medicii trag semnale de alarmă

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 1 iul. 2026, 23:31

Un băiat în vârstă de 11 ani și-a pierdut viața după ce a fost expus rabiei, deși inițial nu prezenta răni vizibile și nimic nu părea să indice un risc major.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre rabiesimptome rabie