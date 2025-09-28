Alertă sanitară! Focar de rabie într-un întreg județ din România

Alertă sanitară! Focar de rabie într-un întreg județ din România
Este alertă sanitară la Botoșani după ce un focar de rabie a fost confirmat la gospodăria unui bărbat din comuna Hudești. În total, în ultimele luni au fost depistate patru focare în județ. 

Primul caz de rabie a fost depistat într-o gospodărie din Todireni, urmat de un alt focar în Hudești la o vacă, iar al treilea a fost confirmat în comuna Curtești Reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Botoșani monitorizează situația și au anunțat măsuri specifice pentru limitarea răspândirii virusului. 

Rabia este o boală virală gravă, transmisibilă la animale și la om, iar specialiștii atrag atenția asupra respectării regulilor de protecție și vaccinare. 