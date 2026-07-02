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Extern· 2 min citire
UE îi „fură” lui Putin de sub nas o fostă republică sovietică și o primește pe piața comunitară. Țara va exporta aproape fără taxe
UE îi „fură” lui Putin de sub nas o fostă republică sovietică
Uniunea Europeană pregătește un pachet de măsuri prin care Armenia va beneficia de un acces mult mai avantajos pe piața comunitară. Planul prevede eliminarea tarifelor vamale pentru majoritatea produselor exportate de această fostă republică sovietică, într-un moment în care Erevanul încearcă să își reducă dependența economică de Rusia și să își consolideze relațiile cu Bruxelles-ul.
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