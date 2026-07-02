Bucureștiul se iluminează în roșu, alb și albastru pentru Freedom 250, aniversarea a 250 de ani de la fondarea SUA

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 21:33

Mai multe clădiri emblematice din București vor fi iluminate în roșu, alb și albastru pentru a marca Freedom 250, celebrarea globală a celei de-a 250-a aniversări a fondării Statelor Unite ale Americii. Inițiativa face parte din programul Ambasadei SUA la București dedicat consolidării parteneriatului româno-american.

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