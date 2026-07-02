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S-au afișat numerele câștigătoare la Loto. Premiul uriaș care încă își așteaptă norocosul
S-au afișat numerele câștigătoare la Loto
Loteria Română a organizat joi, 2 iulie 2026, o nouă rundă de trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Miza cea mai mare rămâne cea de la Loto 6/49, unde premiul pus în joc la categoria I depășește echivalentul a 7 milioane de euro.
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