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S-au afișat numerele câștigătoare la Loto. Premiul uriaș care încă își așteaptă norocosul

S-au afișat numerele câștigătoare la Loto

S-au afișat numerele câștigătoare la Loto

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 19:23

Loteria Română a organizat joi, 2 iulie 2026, o nouă rundă de trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Miza cea mai mare rămâne cea de la Loto 6/49, unde premiul pus în joc la categoria I depășește echivalentul a 7 milioane de euro.

Pe lângă marele premiu de la 6/49, jucătorii au șansa de a câștiga sume importante și la celelalte jocuri organizate de Loteria Română.

Numerele extrase joi, 2 iulie 2026

Loto 6/49: 8 32 26 19 20 41

Noroc: 8 2 9 7 9 3 5

Joker: 5 10 24 32 39 +12

Noroc Plus: 7 4 6 0 1 6

Loto 5/40: 32 18 36 26 9 5

Super Noroc: 3 5 3 1 5 9

Premii de milioane de euro puse în joc

La Loto 6/49, reportul la categoria I a ajuns la peste 36,85 milioane de lei, echivalentul a peste 7,03 milioane de euro.

Și la Noroc se înregistrează un report consistent, valoarea cumulată a premiului depășind 6,99 milioane de lei, adică peste 1,33 milioane de euro.

La Joker, categoria I pune în joc un report de peste 1,04 milioane de lei (mai mult de 200.100 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 218.200 de lei, echivalentul a peste 41.600 de euro.

La Noroc Plus, reportul de la categoria I este de peste 356.700 de lei, adică peste 68.000 de euro.

La Loto 5/40, premiul de categoria I a ajuns la peste 149.900 de lei, echivalentul a peste 28.600 de euro.

La Super Noroc, reportul cumulat depășește 302.600 de lei, adică peste 57.700 de euro.

Mii de câștigători la extragerea precedentă

La tragerile desfășurate duminică, 28 iunie, Loteria Română a acordat peste 24.100 de câștiguri, valoarea totală a premiilor depășind 2,5 milioane de lei.

La jocul Noroc, categoria a III-a, au fost înregistrate trei câștiguri egale, fiecare în valoare de 55.015,84 lei. Două dintre biletele câștigătoare au fost jucate la agenții loto din Păuliș, județul Arad, și din Constanța, iar al treilea a fost achiziționat online.

Și la Joker au fost acordate două premii importante la categoria a III-a, fiecare în valoare de 63.901,70 lei. Biletele norocoase au fost jucate la o agenție loto din Galați și online.

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