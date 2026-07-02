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Social· 1 min citire
Rețineri în dosarul furtului de piese de vagoane din Constanța: doi tineri, în arest
Poliție/ Foto arhivă
Doi tineri de 23 și 25 de ani au fost reținuți de polițiști, după ce ar fi sustras mai multe componente de vagoane din magazia unei societăți de transport feroviar de marfă din Constanța.
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