Rețineri în dosarul furtului de piese de vagoane din Constanța: doi tineri, în arest

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 13:41

Doi tineri de 23 și 25 de ani au fost reținuți de polițiști, după ce ar fi sustras mai multe componente de vagoane din magazia unei societăți de transport feroviar de marfă din Constanța.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre retineritinerifurtCFRNăvodari