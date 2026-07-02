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Rețineri în dosarul furtului de piese de vagoane din Constanța: doi tineri, în arest

Poliție/ Foto arhivă

Poliție/ Foto arhivă

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 13:41

Doi tineri de 23 și 25 de ani au fost reținuți de polițiști, după ce ar fi sustras mai multe componente de vagoane din magazia unei societăți de transport feroviar de marfă din Constanța.

"Din cercetările efectuate de către polițiști a reieșit faptul că, la data de 1 iulie a.c., în jurul orei 9.00, cei în cauză ar fi sustras, din magazia unei societăți de transport feroviar de marfă, din municipiul Constanța, mai multe piese de vagoane. În urma administrării probatoriului în cauză, aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă", a informat joi Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța.

Cei doi tineri vor fi prezentați joi procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

Circulația feroviară în stația CF Năvodari a fost pusă în pericol, miercuri seara, după ce persoane neidentificate au tăiat cablurile de alimentare a instalațiilor de macaz, încercând să le fure, au informat, joi, reprezentanții CFR Infrastructură Constanța.

Incidentul s-a produs în jurul orei 20:00, când impiegatul de mișcare din stația CF Năvodari a fost alertat de sistemul de comandă și control asupra unui deranjament apărut în zona macazurilor.

Personalul feroviar a intervenit imediat, fiind dispuse toate măsurile necesare pentru menținerea circulației trenurilor în condiții de siguranță.

Totodată, au fost sesizați polițiștii cu privire la incident, fiind demarate cercetări pentru identificarea autorilor.

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