Tentativă de furt la stația CFR Năvodari. Hoții au tăiat cablurile macazurilor: siguranța circulației feroviare, în pericol

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 11:52

Circulația feroviară în stația CFR Năvodari a fost pusă în pericol după ce două persoane au încercat să fure cablurile de alimentare ale instalațiilor de macaz. Suspecții au fost surprinși de un angajat CFR și au fugit înainte de sosirea poliției. În prezent, aceștia sunt căutați de oamenii legii.

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