Titan, cartierul care a crescut în liniște: cum a evoluat prețul unui apartament în ultimii 5 ani

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 12:56

Există cartiere bucureștene care fac valuri - proiecte rezidențiale anunțate cu fast, campanii de marketing agresive, prețuri care explodează peste noapte. Titan nu a fost niciodată genul ăsta de cartier. Și exact asta îl face, astăzi, una dintre cele mai interesante povești imobiliare ale Capitalei.

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