Titan, cartierul care a crescut în liniște: cum a evoluat prețul unui apartament în ultimii 5 ani

Există cartiere bucureștene care fac valuri - proiecte rezidențiale anunțate cu fast, campanii de marketing agresive, prețuri care explodează peste noapte. Titan nu a fost niciodată genul ăsta de cartier. Și exact asta îl face, astăzi, una dintre cele mai interesante povești imobiliare ale Capitalei.
Conform datelor centralizate de Anuntul.ro din ofertele publicate pe platformă în ultimii cinci ani, un apartament cu 2 camere în zona Titan-Dristor se vindea, în noiembrie 2021, cu aproximativ 1.380 de euro pe metru pătrat.
În mai 2026, același tip de apartament se tranzacționa la 2.068 de euro pe metru pătrat, cu un preț total mediu de 106.743 de euro. Este o creștere de aproape 50% în doar cinci ani - și, important, una care nu s-a produs liniar, ci în două etape distincte, fiecare cu povestea ei.
Etapa I: stagnarea care a pregătit terenul (2022-2023)
Primii doi ani din această perioadă au fost, surprinzător, anii cei mai puțin spectaculoși. Prețul pe metru pătrat a oscilat constant între 1.300 și 1.480 de euro, cu un minim local atins în jurul lunii ianuarie 2023. Pentru cineva care urmărea piața superficial, ar fi părut un cartier "blocat".
În realitate, această stagnare a fost simptomul unei piețe care își recalibra expectațiile după anii de creștere rapidă post-pandemică, în timp ce dobânzile la creditele imobiliare rămâneau ridicate la nivel național.
Titan, spre diferență de zonele ultra-centrale, nu a suferit corecții bruște - a rămas stabil, fără să cedeze teren. Acesta este, de fapt, primul semnal de reziliență al cartierului: în perioadele de incertitudine, Titan nu scade dramatic, ci se așează.
Etapa II: decolarea (2024-2026)
Din primăvara lui 2024, traiectoria se schimbă vizibil. Prețul pe metru pătrat trece de 1.550 de euro și, într-un ritm constant, escaladează spre 1.850 de euro până la finalul anului. Este momentul în care Titan începe să fie recunoscut, în sfârșit, ca alternativă serioasă la cartierele tradițional premium ale Bucureștiului.
Vârful acestei accelerări vine în primăvara lui 2025, când prețul atinge aproximativ 2.080 de euro pe metru pătrat, cu valori totale care se apropie de 100.000 de euro pentru un apartament de 2 camere. După o scurtă perioadă de respiro (o ușoară corecție tehnică în vara-toamna lui 2025, vizibilă și ea în date), creșterea își reia cursul, consolidându-se la nivelul actual de peste 2.000 de euro pe metru pătrat și 106.743 de euro preț total.
De ce a crescut Titan acum, și nu acum 10 ani?
Răspunsul ține de o combinație de factori care s-au aliniat relativ recent. Două linii de metrou (M1 și M3) traversează cartierul, oferind acces direct și rapid către centru - un avantaj pe care zone mai "centrale", dar prost conectate la transport, nu îl pot oferi.
Parcul IOR, cu cei peste 80 de hectare ai săi, rămâne un magnet rezidențial constant pentru familiile cu copii, într-un București unde spațiul verde de calitate e o resursă tot mai rară. Iar infrastructura comercială - de la hipermarketuri la mall-uri și la rețeaua densă de școli și grădinițe - s-a maturizat constant în ultimul deceniu.
La acestea se adaugă un fenomen mai larg, vizibil în toate datele de piață ale ultimilor ani: cumpărătorii și chiriașii din București au început să recalculeze raportul preț-calitate a vieții, iar cartierele care oferă spațiu, conectivitate și liniște - fără prețurile de centru - au devenit ținta firească a acestei recalibrări.
Ce înseamnă asta pentru cineva care vrea să cumpere sau să vândă acum
Pentru un potențial vânzător, datele arată clar: momentul actual este unul dintre cele mai favorabile din ultimii cinci ani pentru tranzacționare în Titan. Pentru un cumpărător, întrebarea legitimă este dacă acest ritm de creștere se va păstra - iar istoricul arată că, după fiecare etapă de accelerare, Titan a tins să consolideze, nu să corecteze brusc.
Tendințele istorice nu garantează evoluții viitoare, dar oferă un lucru esențial: context. Iar context, în piața imobiliară românească, înseamnă putere de decizie.
Datele prezentate provin din baza de statistici Anuntul.ro, construită pe baza ofertelor reale publicate pe platformă, actualizată lunar. Pentru evoluția detaliată pe orice zonă a Bucureștiului, pe perioade de la o lună la întreaga istorie disponibilă, poți consulta secțiuneaStatistici Imobiliare de pe Anuntul.ro.