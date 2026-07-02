Circulație restricționată pe Transalpina, după ploile torențiale. Aluviunile au acoperit carosabilul VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 08:53

Traficul se desfășoară alternativ, pe un singur sens, joi dimineață, pe DN 67C – Transalpina, în județul Alba, după ce ploile torențiale au adus aluviuni pe carosabil. Autoritățile estimează că circulația va fi reluată în condiții normale în cursul acestei zile.

Distribuie articolul