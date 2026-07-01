Românii sunt în continuare îndrăgostiți de această marcă auto. Nimeni nu reușește să o detroneze nici în 2026

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 22:54

Piața auto din România a accelerat puternic în luna iunie, după o perioadă în care evoluția înmatriculărilor a fost moderată. Datele publicate de Asociația Constructorilor de Automobile din România (ACAROM) arată o creștere spectaculoasă a numărului de autoturisme noi înmatriculate față de aceeași lună a anului trecut, iar clasamentul primelor șase luni confirmă că preferințele românilor rămân aproape neschimbate.

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