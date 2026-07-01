Românii sunt în continuare îndrăgostiți de această marcă auto. Nimeni nu reușește să o detroneze nici în 2026

Piața auto din România a accelerat puternic în luna iunie, după o perioadă în care evoluția înmatriculărilor a fost moderată. Datele publicate de Asociația Constructorilor de Automobile din România (ACAROM) arată o creștere spectaculoasă a numărului de autoturisme noi înmatriculate față de aceeași lună a anului trecut, iar clasamentul primelor șase luni confirmă că preferințele românilor rămân aproape neschimbate.
În timp ce o marcă domină categoric piața, constructorii asiatici și europeni continuă să își dispute locurile următoare în top. În paralel, tendința de electrificare se accentuează, mașinile hibride și cele electrice câștigând tot mai mult teren, în timp ce motorizările clasice pierd din popularitate.
Dacia rămâne lider incontestabil al pieței
Potrivit statisticilor ACAROM, Dacia continuă să fie cea mai cumpărată marcă de autoturisme noi din România.
În perioada ianuarie-iunie 2026 au fost înmatriculate 11.686 de autoturisme Dacia, un rezultat care o plasează la mare distanță de următorii competitori.
Pe locul al doilea se află Toyota, cu 6.761 de unități înmatriculate, urmată de Skoda, cu 5.474 de autoturisme.
Primele zece poziții ale clasamentului sunt ocupate de:
Dacia – 11.686 de unități;
Toyota – 6.761 de unități;
Skoda – 5.474 de unități;
Volkswagen – 5.067 de unități;
Renault – 3.012 unități;
Hyundai – 2.813 unități;
Ford – 2.697 de unități;
Mercedes – 2.466 de unități;
BMW – 2.327 de unități;
BYD – 2.140 de unități.
Explozie a înmatriculărilor în luna iunie
Luna iunie a adus o creștere puternică a pieței auto.
În această perioadă au fost înmatriculate 16.120 de autoturisme noi, cu 51,9% mai multe decât în iunie 2025.
Privind întregul semestru, piața a rămas relativ stabilă. În primele șase luni din 2026 au fost înmatriculate 64.850 de autoturisme noi, față de 64.356 în aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce reprezintă o creștere de 0,8%.
Mașinile hibride continuă să câștige teren
Statisticile arată că vehiculele hibride reprezintă în continuare cea mai căutată categorie de motorizare.
În primele șase luni ale anului au fost înmatriculate 37.563 de automobile hibride, în creștere cu 17,5% comparativ cu perioada similară din 2025.
Și segmentul mașinilor complet electrice a înregistrat un avans important. În total au fost înmatriculate 5.522 de autoturisme electrice, cu 72,5% mai multe decât în primul semestru al anului trecut.
Benzina, motorina și GPL-ul pierd teren
În schimb, motorizările convenționale au continuat să scadă.
Autoturismele alimentate cu GPL au ajuns la 5.630 de unități, în scădere cu 22,2%.
Mașinile pe benzină au totalizat 11.988 de unități, cu 24,9% mai puține decât în perioada similară din 2025.
Cea mai mare diminuare a fost înregistrată în cazul autoturismelor diesel. În primele șase luni ale anului au fost înmatriculate 4.137 de astfel de vehicule, cu 35,7% sub nivelul consemnat în urmă cu un an.
Scad și importurile de mașini second-hand
Piața autoturismelor second-hand aduse pentru prima dată în România a continuat, la rândul ei, să se contracte.
În luna iunie au fost înmatriculate 27.341 de astfel de vehicule, cu 15,1% mai puține decât în aceeași lună din 2025.
Pe ansamblul primelor șase luni din 2026 au fost înregistrate 144.936 de autoturisme second-hand importate, în scădere cu 11,6% față de perioada similară a anului trecut, când au fost raportate 163.983 de unități.
Datele sunt centralizate de ACAROM
Statisticile privind evoluția pieței auto sunt publicate de Asociația Constructorilor de Automobile din România (ACAROM), organizație care reunește peste 170 de companii din industria auto, inclusiv producători, furnizori, universități tehnice și centre de cercetare.
Datele ACAROM sunt utilizate constant pentru monitorizarea evoluției producției auto și a înmatriculărilor de vehicule din România și reprezintă unul dintre principalele repere privind dinamica pieței auto locale.