Scandal la Primăria Timișoara. Poliția a intervenit după ce angajați repuși în funcție de instanță nu au fost lăsați să intre la serviciu

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 18:11

Un nou conflict izbucnește la Primăria Timișoara, după ce mai mulți angajați care au obținut în instanță suspendarea concedierilor susțin că nu au fost primiți înapoi la locul de muncă. Situația a fost atât de tensionată încât la sediul instituției au intervenit polițiști, chemați pentru a preveni apariția unor incidente.

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