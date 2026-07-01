Scandal la Primăria Timișoara. Poliția a intervenit după ce angajați repuși în funcție de instanță nu au fost lăsați să intre la serviciu

Un nou conflict izbucnește la Primăria Timișoara, după ce mai mulți angajați care au obținut în instanță suspendarea concedierilor susțin că nu au fost primiți înapoi la locul de muncă. Situația a fost atât de tensionată încât la sediul instituției au intervenit polițiști, chemați pentru a preveni apariția unor incidente.
Disputa are loc în contextul reorganizării aparatului administrativ al Primăriei Timișoara, măsură care a dus la concedierea a aproape 200 de angajați. O parte dintre aceștia au contestat deciziile în instanță și au obținut suspendarea hotărârilor Consiliului Local până la judecarea cauzei pe fond.
Primăria Timișoara anunță că va ataca decizia instanței
După apariția informațiilor privind intervenția Poliției, Primăria Timișoara a transmis un punct de vedere.
Instituția precizează că respectă hotărârile pronunțate în primă instanță, însă va folosi căile legale de atac.
„Primăria Timișoara respectă hotărârile din prima instanță și va urma calea de atac, în termenul legal, urmând ca toate aspectele să fie clarificate cu ocazia soluționării pe fond a cererilor privind anularea hotărârilor.”
Polițiștii au ajuns la sediul Primăriei
Intervenția Poliției a avut loc după ce mai mulți angajați au încercat să revină la serviciu, însă au susținut că nu au fost lăsați să își reia activitatea.
Conflictul își are originea în decizia administrației conduse de Dominic Fritz de a desființa Direcția Generală Proiecte și Lucrări Municipale pentru Sport și Transport Feroviar, pe motiv că aceasta nu mai oferea randamentul estimat la momentul înființării.
În urma reorganizării, mai mulți salariați au fost concediați și au atacat măsura în instanță. În aceeași situație se află și aproape 200 de angajați disponibilizați în urma măsurilor de reducere a aparatului administrativ.
Tribunalul Timiș a suspendat concedierile
Luni, 29 iunie 2026, Tribunalul Timiș a decis suspendarea executării hotărârilor Consiliului Local Timișoara privind reorganizarea aparatului administrativ al Primăriei.
Totodată, instanța a dispus suspendarea tuturor actelor administrative emise în baza acestor hotărâri până la soluționarea definitivă a procesului pe fond.
Dosarul a fost deschis de Sindicatul Liber al Salariaților din Primăria Municipiului Timișoara și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local, în numele a zeci de angajați din cadrul Primăriei, Direcției Fiscale, Direcției Generale a Poliției Locale și Clubului Sportiv Municipal.
Instanța a admis în parte cererea formulată de sindicat și a dispus suspendarea executării Hotărârilor Consiliului Local nr. 189, 190, 191 și 192 din 28 aprilie 2026, prin care au fost reorganizate mai multe structuri ale administrației locale.
Poliția spune că a intervenit pentru a preveni un conflict
Inspectoratul de Poliție Județean Timiș a precizat că polițiștii au mers la sediul Primăriei exclusiv pentru a se asigura că situația nu degenerează într-un conflict.
Totodată, angajații au fost îndrumați să se adreseze Inspectoratului Teritorial de Muncă.
Foștii angajați iau în calcul o plângere la DNA
Potrivit unor informații obținute pe surse, persoanele concediate intenționează să depună o plângere la Direcția Națională Anticorupție.
Acestea susțin că disponibilizările ar fi fost făcute în mod abuziv și vor să solicite verificarea modului în care au fost luate deciziile de concediere.
Ce spune șefa ITM Timiș
Șefa Inspectoratului Teritorial de Muncă Timiș, Ileana Tomoioagă, afirmă că instituția nu a primit nicio sesizare din partea angajaților Primăriei Timișoara referitoare la punerea în aplicare a hotărârii instanței.
În același timp, aceasta precizează că sentința nu poate fi pusă în executare până în momentul în care instanța va redacta și va comunica motivarea deciziei.