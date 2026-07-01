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Social· 1 min citire
Mobilizare maximă. IGSU trimite noi forțe în sprijinul ISU București-Ilfov, după furtunile puternice
Bulevardul Metalurgiei/ Foto: Facebook
Publicat1 iul. 2026, 12:54
Actualizat1 iul. 2026, 13:08
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a dispus o nouă suplimentare a forțelor care intervin în București și Ilfov, în contextul numărului ridicat de misiuni generate de fenomenele meteorologice severe din noaptea de marți spre miercuri.
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