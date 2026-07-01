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Mobilizare maximă. IGSU trimite noi forțe în sprijinul ISU București-Ilfov, după furtunile puternice

Bulevardul Metalurgiei/ Foto: Facebook

Bulevardul Metalurgiei/ Foto: Facebook

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat1 iul. 2026, 12:54
Actualizat1 iul. 2026, 13:08

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a dispus o nouă suplimentare a forțelor care intervin în București și Ilfov, în contextul numărului ridicat de misiuni generate de fenomenele meteorologice severe din noaptea de marți spre miercuri.

Pentru a crește capacitatea de intervenție a ISU București-Ilfov, IGSU a mobilizat resurse suplimentare din inspectoratele pentru situații de urgență din județele Bacău, Botoșani, Harghita, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui, au transmis miercuri reprezentanții IGSU într-un mesaj pe Facebook.

În sprijinul echipajelor aflate deja în teren au fost trimise 9 autocamioane de intervenție, 9 motopompe remorcabile de mare capacitate, 14 motopompe transportabile și 14 drujbe.

Potrivit IGSU, echipamentele vor fi folosite pentru evacuarea apei din zonele inundate, îndepărtarea arborilor și a elementelor de construcție căzute, precum și pentru gestionarea altor situații de urgență provocate de fenomenele meteo extreme.

Decizia vine în condițiile în care echipajele ISU București-Ilfov continuă să intervină în sute de cazuri generate de furtunile și ploile torențiale care au afectat Capitala și județul Ilfov.

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