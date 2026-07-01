Mobilizare maximă. IGSU trimite noi forțe în sprijinul ISU București-Ilfov, după furtunile puternice

Publicat 1 iul. 2026, 12:54 Actualizat 1 iul. 2026, 13:08

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a dispus o nouă suplimentare a forțelor care intervin în București și Ilfov, în contextul numărului ridicat de misiuni generate de fenomenele meteorologice severe din noaptea de marți spre miercuri.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre igsuisufurtuniinundatiiintervenții