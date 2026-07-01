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Peste 2.200 de intervenții în Capitală și sute de pagube în 20 de județe: noi date de la IGSU

Inundații București / Inquam Photos/ Octav Ganea

Inundații București / Inquam Photos/ Octav Ganea

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 12:05

Fenomenele hidrometeorologice din intervalul 30 iunie – 1 iulie 2026 au afectat 60 de localități din 20 de județe și municipiul București, autoritățile intervenind pentru evacuarea apei, degajarea drumurilor și limitarea pagubelor.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), s-a acționat pentru evacuarea apei din 353 de locuințe, 93 de curți, 208 subsoluri și 101 străzi. De asemenea, au fost îndepărtați 988 de copaci căzuți, 49 de stâlpi și elemente de construcție de pe 66 de imobile. În total, au fost avariate 495 de autoturisme, iar o persoană și-a pierdut viața.

În Capitală, echipajele ISU București-Ilfov au gestionat peste 2.200 de solicitări, dintre care 1.659 au fost deja preluate, iar 550 se află în așteptare. În localitatea Găneasa, un autoturism a fost surprins de un copac prăbușit, iar o persoană aflată în interior a fost găsită decedată.

Totodată, autoritățile au emis 58 de mesaje RO-ALERT în 28 de județe și în București, precum și 9 mesaje prin sistemul CRAWLTVR, pentru informarea populației cu privire la riscurile meteorologice.

Reprezentanții DSU și structurile MAI rămân mobilizate în teren, intervenind pentru gestionarea situațiilor de urgență și limitarea efectelor fenomenelor extreme.

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