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Social· 1 min citire
Peste 2.200 de intervenții în Capitală și sute de pagube în 20 de județe: noi date de la IGSU
Inundații București / Inquam Photos/ Octav Ganea
Fenomenele hidrometeorologice din intervalul 30 iunie – 1 iulie 2026 au afectat 60 de localități din 20 de județe și municipiul București, autoritățile intervenind pentru evacuarea apei, degajarea drumurilor și limitarea pagubelor.
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