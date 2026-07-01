Recomandări IGSU pentru vreme severă. Ce trebuie să facă românii în timpul furtunilor, vijeliilor și ploilor torențiale

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis miercuri o serie de recomandări pentru populație, după noile avertizări de instabilitate atmosferică accentuată emise de Administrația Națională de Meteorologie. Autoritățile îi îndeamnă pe oameni să respecte măsurile de siguranță și să evite deplasările care nu sunt absolut necesare în zonele afectate de furtuni.
Meteorologii au emis miercuri mai multe avertizări cod galben și cod portocaliu de vreme severă, valabile până în 3 iulie. Acestea vizează atât caniculă și disconfort termic ridicat, cât și instabilitate atmosferică accentuată în aproape toată țara.
În mai multe regiuni sunt anunțate vijelii, ploi torențiale, grindină și intensificări ale vântului. În acest context, IGSU le recomandă oamenilor să fie atenți la informațiile transmise de autorități și să evite expunerea inutilă la pericol.
Deplasările neesențiale trebuie amânate
Una dintre principalele recomandări transmise de IGSU este amânarea deplasărilor care nu sunt absolut necesare. În timpul furtunilor, drumurile pot deveni periculoase din cauza vizibilității reduse, a apei acumulate pe carosabil sau a copacilor doborâți de vânt.
Autoritățile îi sfătuiesc pe oameni să rămână în spații sigure, mai ales în intervalele în care vremea se înrăutățește. Dacă o deplasare nu poate fi evitată, aceasta trebuie făcută cu prudență și doar după verificarea informațiilor oficiale despre zona respectivă.
Unde nu trebuie să vă adăpostiți în timpul furtunii
IGSU avertizează că oamenii nu trebuie să se adăpostească sub copaci, panouri publicitare, stâlpi sau în apropierea clădirilor de pe care se pot desprinde elemente de construcție.
Aceeași recomandare este valabilă și pentru parcarea autoturismelor. Mașinile nu ar trebui lăsate sub copaci sau lângă obiecte care pot fi doborâte de vânt.
În timpul furtunii, cel mai sigur este ca oamenii să rămână în interiorul unei clădiri, cu ferestrele închise, până când fenomenele periculoase se opresc.
Recomandări pentru șoferi în timpul vijeliilor
Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să oprească într-un loc sigur dacă vizibilitatea scade foarte mult sau dacă există pericol de cădere a arborilor.
Locul ales pentru oprire trebuie să fie departe de copaci, stâlpi și linii electrice. În astfel de situații, continuarea deplasării poate fi riscantă, mai ales pe drumurile unde apa se acumulează rapid sau unde vântul este foarte puternic.
Atenție la străzile inundate
IGSU le recomandă oamenilor să nu traverseze străzi inundate dacă nu cunosc adâncimea apei. Chiar dacă zona pare accesibilă, apa poate ascunde gropi, obstacole sau curenți puternici.
De asemenea, trebuie evitate locurile unde apa se acumulează rapid, precum pasaje, zone joase sau străzi cunoscute pentru probleme în timpul ploilor abundente.
Informațiile oficiale trebuie urmărite constant
Autoritățile le cer oamenilor să urmărească informațiile oficiale și să respecte recomandările transmise în perioada avertizărilor meteo.
În condiții de vreme severă, situația se poate schimba rapid de la o zonă la alta. De aceea, respectarea indicațiilor venite de la autorități poate reduce riscul producerii unor incidente.