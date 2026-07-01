Recomandări IGSU pentru vreme severă. Ce trebuie să facă românii în timpul furtunilor, vijeliilor și ploilor torențiale

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 11:47

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis miercuri o serie de recomandări pentru populație, după noile avertizări de instabilitate atmosferică accentuată emise de Administrația Națională de Meteorologie. Autoritățile îi îndeamnă pe oameni să respecte măsurile de siguranță și să evite deplasările care nu sunt absolut necesare în zonele afectate de furtuni.

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