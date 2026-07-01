Ce trebuie să știi înainte de primul tatuaj sau piercing

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 13:40

Decizia de a face primul tatuaj sau primul piercing este una care merită luată în cunoștință de cauză. Pentru unii reprezintă o modalitate de exprimare personală, pentru alții marchează un moment important din viață sau pur și simplu dorința de a purta o lucrare artistică permanentă. Indiferent de motivație, rezultatul final depinde în mare măsură de alegerea unui studio profesionist și de respectarea recomandărilor oferite înainte și după procedură. O decizie bine documentată este primul pas către o experiență pozitivă și un rezultat de care să te bucuri mulți ani.

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