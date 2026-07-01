Temperaturile extreme influențează negativ culturile de legume. Agricultorii sunt disperați

Canicula le dă mari bătăi de cap agricultorilor. Temperaturile ridicate din ultimele zile au afectat sever sectorul legumicol, iar unele culturi de legume aflate în aer liber riscă să fie compromise.
”Culturile legumicole situate în câmp sunt cele mai afectate”
Până acum, ce am putut observa în grădină, îndeosebi în ultimele zile, este că majoritatea plantelor de cultură – roșii, castraveți, fasole și vinete – au frunzele aplecate spre sol, semn al temperaturilor ridicate. Deși se fac udări dimineața și seara, necesarul de apă din sol este mult mai mare, iar udarea nu pare suficientă. Cel mai afectată este cultura de roșii”, a declarat vicepreședintele Asociației Legumicultorilor Maramureș, David Pop, pentru Agerpres.
Potrivit lui, fermierii care dețin grădini de legume în câmp, fără nicio sursă de apă apropiată, sunt cei mai afectați.
„Culturile legumicole situate în câmp, departe de orice sursă de apă, sunt cele mai afectate. Proprietarii acestor culturi sunt nevoiți să transporte apa cu ajutorul cisternelor, apoi să o depoziteze în bazine de mare capacitate pentru a se asigura că au apa necesară.
Problema este că nu toți dețin cisterne de transport al apei sau bazine de mare capacitate, iar alții transportă apă zilnic, în butoaie de capacitate medie sau mică, cu ajutorul tractoarelor. Acești oameni fac un efort uriaș pentru a-și salva recoltele.
De ce aleg acele terenuri? Pentru că solul este de calitate, bogat în nutrienți naturali, iar recoltele anuale sunt bogate. Singura mare problemă este lipsa unei surse de apă apropiate, din care să se poată asigura udarea.
Orice legumicultor știe că fără apă nu poți obține recolte. Acest lucru este valabil și în cazul altor culturi, nu doar al celor legumicole”, a mai precizat David Pop.
”Apa este greu de găsit”
Vicepreședintele asociației a mai arătat că fermierii cu posibilități financiare încearcă să găsească noi surse de apă prin forarea terenurilor.
„Fermierii mult mai bine situați financiar încearcă să identifice noi resurse de apă forând pe terenurile aflate în exploatare. Din păcate, apa este greu de găsit în solurile argiloase și doar o întâmplare fericită poate duce la descoperirea unui izvor subteran.
Singura problemă este că aceste operațiuni de căutare a apei sunt costisitoare și puțini își pot permite să apeleze la firme specializate”, a mai spus David Pop.
Legumicultorii din județul Maramureș își valorifică recoltele în piețele agroalimentare și la târgurile organizate la sfârșit de săptămână din municipiile Baia Mare și Sighetu Marmației, precum și în piețele din Seini, Cavnic, Vișeu, Borșa, Târgu Lăpuș și Ulmeni.
Majoritatea fermierilor preferă târgurile și piețele din municipiul Baia Mare, precum și piața agricolă angro Obor, unde își pot vinde direct produsele în cantități apreciabile.
”Verile toride îngreunează munca legumicultorilor”
În acest context, primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, a declarat miercuri, că administrația locală încurajează fermierii să-și valorifice recoltele direct în piețe și, pe cât posibil, să evite intermediarii.
„Încercăm de ani de zile să oferim condiții cât mai bune de desfacere producătorilor individuali în toate piețele agroalimentare aflate în subordinea noastră. Îi încurajăm să evite intermediarii pentru a se putea păstra un preț corect al produselor.
Ne dăm seama că verile toride îngreunează munca acestor oameni, care se străduiesc să aducă pe piață produse mereu proaspete, și încercăm să fim cât mai deschiși spre acest gen de comerț. Locuitorii orașului au nevoie de legume proaspete și de produse de casă la prețuri cât mai accesibile”, a declarat Doru Dăncuș.
Potrivit unui reprezentant al Direcției Județene pentru Agricultură Maramureș, la nivelul județului există peste 45 de producători agricoli autorizați, printre care se află și un număr însemnat de legumicultori.