Temperaturile extreme influențează negativ culturile de legume. Agricultorii sunt disperați

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 13:46

Canicula le dă mari bătăi de cap agricultorilor. Temperaturile ridicate din ultimele zile au afectat sever sectorul legumicol, iar unele culturi de legume aflate în aer liber riscă să fie compromise.

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