Bilanț de amploare după furtuna care a paralizat Bucureștiul: peste 1.400 de intervenții ale pompierilor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 10:28

Capitala se numără printre zonele cel mai grav afectate de furtuna violentă care a lovit noaptea trecută București și județul Ilfov, lăsând în urmă copaci doborâți, străzi și subsoluri inundate, acoperișuri smulse și sute de mașini avariate. Bilanțul oficial al Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF) arată amploarea fenomenului: peste 1.400 de intervenții doar în București, până miercuri la ora 08:30.

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