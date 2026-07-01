Bilanț de amploare după furtuna care a paralizat Bucureștiul: peste 1.400 de intervenții ale pompierilor

Capitala se numără printre zonele cel mai grav afectate de furtuna violentă care a lovit noaptea trecută București și județul Ilfov, lăsând în urmă copaci doborâți, străzi și subsoluri inundate, acoperișuri smulse și sute de mașini avariate. Bilanțul oficial al Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF) arată amploarea fenomenului: peste 1.400 de intervenții doar în București, până miercuri la ora 08:30.
Peste 1.400 de intervenții în București
Potrivit ISUBIF, pompierii au participat până miercuri la ora 08:30 la 1.408 intervenții în București, pentru degajarea elementelor de construcție sau a copacilor căzuți și pentru evacuarea apei de pe străzi și din subsoluri, în urma furtunii din timpul nopții.
Din totalul intervențiilor, au fost îndepărtați 779 de copaci căzuți, 27 de elemente de construcție, 34 de stâlpi doborâți și 30 de elemente de acoperiș desprinse. În paralel, echipajele au acționat pentru rezolvarea a 190 de inundații de subsoluri, 224 de inundații în locuințe, 46 de inundații de curți și 78 de inundații pe străzi. În urma acestor fenomene, au fost afectate 450 de autoturisme și 66 de imobile.
251 de intervenții în județul Ilfov
Situația a fost dificilă și în județul Ilfov, unde au fost efectuate sau erau încă în desfășurare 251 de intervenții. Acestea au vizat 32 de copaci căzuți, 125 de inundații în case, 14 stâlpi doborâți, 16 inundații de subsoluri, 23 de inundații de străzi, un element de construcție desprins, trei degajări de elemente de acoperiș și 37 de inundații de curți. Pagubele au afectat nouă autoturisme și trei imobile în județul limitrof Capitalei.
Aproape 3.300 de apeluri la 112, sute de cazuri încă în așteptare
Amploarea fenomenului meteorologic se reflectă și în numărul solicitărilor primite de autorități. ISUBIF a precizat că, în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate în total 3.259 de apeluri prin numărul unic de urgență 112, iar la momentul bilanțului mai erau 550 de cazuri care urmau să fie preluate de echipajele de intervenție în cel mai scurt timp posibil.
O victimă în Ilfov și haos în transportul public
Furtuna a debutat marți seară, când Administrația Națională de Meteorologie a emis coduri de avertizare succesive — portocaliu, apoi roșu de vijelie — pentru București și mai multe localități din Ilfov, cu rafale de vânt de până la 90 km/h, ploi torențiale și grindină. Fenomenul a avut și o victimă: un bărbat din localitatea Găneasa a murit după ce un copac doborât de vânt s-a prăbușit peste autoturismul în care se afla, iar pasagerul de lângă el a fost rănit grav și transportat la spital.
Municipiul București și județul Ilfov s-au aflat, începând de marți, sub incidența a 19 avertizări meteo de tip nowcasting. Furtuna a afectat semnificativ și circulația: stația de metrou Piața Victoriei 2 a fost închisă temporar după ce apa acumulată a ajuns la nivelul peronului, iar pe Bulevardul Magheru circulația a fost oprită după ce acoperișul unui imobil a fost smuls de vânt. Zeci de linii de transport public de suprafață au fost afectate de copacii căzuți și de acumulările de apă, STB fiind nevoită să suplimenteze traseele pentru a compensa perturbările.
Fenomenele hidrometeorologice severe din noaptea de marți spre miercuri nu s-au limitat la zona București-Ilfov, ci au afectat, potrivit autorităților, zeci de localități din alte două zeci de județe ale țării.