Mărturii șocante din cazul azilelor din Bihor. Șeful UPU-SMURD: „Un pacient cu traumatism cranian a stat trei zile fără îngrijiri. Unii erau abandonați”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 21:30

Noi detalii tulburătoare ies la iveală în ancheta privind centrele de îngrijire din județul Bihor. Șeful UPU-SMURD Bihor, dr. Hadrian Borcea, a descris situații dramatice întâlnite în timpul evaluării persoanelor preluate din imobilele administrate de asociația umanitară Dumbrava DPG - Dumnezeu Poartă de Grijă.

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