Mărturii șocante din cazul azilelor din Bihor. Șeful UPU-SMURD: „Un pacient cu traumatism cranian a stat trei zile fără îngrijiri. Unii erau abandonați”

Noi detalii tulburătoare ies la iveală în ancheta privind centrele de îngrijire din județul Bihor. Șeful UPU-SMURD Bihor, dr. Hadrian Borcea, a descris situații dramatice întâlnite în timpul evaluării persoanelor preluate din imobilele administrate de asociația umanitară Dumbrava DPG - Dumnezeu Poartă de Grijă.
Medicul vorbește despre pacienți care ar fi fost lipsiți de îngrijiri medicale, persoane vulnerabile abandonate în gara din Oradea sau la Unitatea de Primiri Urgențe și cazuri care, în opinia sa, au afectat ani la rând sistemul medical și de asistență socială din județ.
Pacient cu traumatism cranian, fără tratament timp de trei zile
Potrivit dr. Hadrian Borcea, unul dintre cele mai grave cazuri întâlnite în timpul intervenției este cel al unui pacient care a ajuns la spital cu un traumatism cranian vechi de aproximativ trei zile.
Medicul spune că bărbatul a fost transportat la UPU pentru investigații, iar circumstanțele în care acesta a rămas atât timp fără asistență medicală urmează să fie stabilite de anchetatori.
Pacientul se afla în continuare sub supravegherea medicilor în momentul declarațiilor făcute de șeful UPU-SMURD Bihor.
Zeci de persoane evaluate la UPU Oradea
Conform datelor prezentate de medic, primele persoane au început să ajungă la spital în cursul dimineții, iar numărul acestora a crescut treptat.
Până la momentul declarațiilor, 33 de persoane fuseseră evaluate medical la Unitatea de Primiri Urgențe din Oradea.
Dintre acestea:
15 persoane nu au necesitat internare și au fost direcționate către punctul de comandă din Tinca pentru redistribuire;
două persoane au fost internate, una la secția de Boli Infecțioase și alta la Pneumologie, din cauza necesității administrării de oxigen;
restul pacienților se aflau încă în proces de evaluare.
Povestea emoționantă a doi soți uitați de familie
Printre persoanele evaluate s-a aflat și un cuplu de vârstnici care, potrivit medicului, s-au ținut de mână pe tot parcursul transportului și al investigațiilor medicale.
Dr. Borcea spune că cei doi au patru copii, însă aceștia nu s-ar mai fi interesat de situația părinților lor.
Imaginea celor doi bătrâni, rămași unul lângă celălalt în permanență, a impresionat profund personalul medical implicat în intervenție.
„Unii erau abandonați în gara din Oradea”
Șeful UPU-SMURD Bihor afirmă că problemele legate de aceste centre nu sunt recente și că autoritățile locale au discutat în repetate rânduri situația.
Potrivit acestuia, existau cazuri în care persoane vulnerabile erau transportate la Unitatea de Primiri Urgențe și nu mai erau reprimate în centre după externare.
Mai mult, medicul susține că unele persoane ar fi fost abandonate în gara din Oradea, de unde erau preluate ulterior de Poliția Locală și de serviciile de ambulanță și transportate din nou la spital.
În lipsa unor soluții imediate, personalul medical încerca să găsească locuri disponibile în alte unități sanitare, inclusiv la spitalele din Salonta și Beiuș, pentru cazarea temporară a acestor pacienți.
Îngrijire „de compromis”, spune medicul
Dr. Hadrian Borcea afirmă că persoanele provenite din aceste centre nu ajungeau într-o stare critică din punct de vedere al igienei sau alimentației, însă nivelul îngrijirii era, în opinia sa, mult sub standardele necesare pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități.
Medicul consideră că beneficiarii aveau nevoie de servicii sociale și medicale mult mai bine organizate și că situația existentă nu răspundea nevoilor reale ale unor oameni aflați într-o stare accentuată de vulnerabilitate.
Alte sute de persoane urmează să fie evaluate
Șeful UPU-SMURD Bihor estimează că, în perioada următoare, alte câteva sute de persoane provenite din locuințele vizate de anchetă vor avea nevoie de evaluări medicale și, în funcție de starea lor de sănătate, de internare sau relocare în centre autorizate.
Autoritățile continuă operațiunea de preluare și redistribuire a beneficiarilor, în paralel cu ancheta penală desfășurată de DIICOT, care urmărește clarificarea modului în care au fost administrate aceste centre și stabilirea eventualelor responsabilități.