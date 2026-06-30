Românii cu panouri fotovoltaice vor putea împărți curentul electric cu vecinii. ANRE a aprobat înființarea comunităților de energie

Românii care produc energie electrică cu ajutorul panourilor fotovoltaice sunt tot mai aproape de a putea împărți surplusul de curent cu vecinii sau cu alți membri ai unei comunități. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a făcut un pas important în această direcție, aprobând înființarea Registrului național al comunităților de energie.
Măsura deschide drumul unui model deja întâlnit în mai multe state europene, prin care energia produsă local poate fi utilizată în comun de membrii unei comunități, contribuind la reducerea costurilor cu electricitatea.
ANRE a aprobat Registrul național al comunităților de energie
Noua decizie stabilește cadrul necesar pentru recunoașterea oficială a comunităților de energie din România.
Potrivit ordinului adoptat de ANRE, înscrierea în Registrul național al comunităților de energie va reprezenta condiția obligatorie pentru funcționarea oficială a acestor structuri și pentru desfășurarea activităților specifice.
Acest registru va conține informații despre comunitățile înființate și va permite monitorizarea dezvoltării acestui nou segment al pieței de energie electrică.
Ce sunt comunitățile de energie
Comunitățile de energie reprezintă asocieri în care se pot reuni persoane fizice, autorități locale, întreprinderi mici și mijlocii, instituții publice sau alte entități juridice pentru a produce, consuma, stoca și administra energie electrică în beneficiul membrilor lor.
Practic, energia produsă de panourile fotovoltaice instalate de mai mulți proprietari sau de o asociație va putea fi utilizată de întreaga comunitate, nu doar de cel care deține sistemul de producție.
Acest model este cunoscut în mai multe țări europene și este considerat o soluție pentru folosirea mai eficientă a energiei regenerabile produse la nivel local.
Ce se schimbă pentru cei care au panouri fotovoltaice
Decizia ANRE creează premisele dezvoltării unor proiecte prin care energia electrică produsă într-o zonă să poată fi folosită de membrii aceleiași comunități.
Experții din domeniul energiei consideră că astfel de proiecte pot avea mai multe avantaje:
reducerea facturilor la electricitate;
utilizarea mai eficientă a energiei produse local;
creșterea independenței energetice;
stimularea investițiilor în panouri fotovoltaice și sisteme de stocare a energiei.
În viitor, astfel de comunități ar putea fi înființate la nivelul unui bloc de locuințe, al unui cartier, al unei comune, al unui sat sau chiar într-o zonă industrială.
Cine poate participa
Potrivit regulamentului adoptat de ANRE, dintr-o comunitate de energie vor putea face parte mai multe categorii de membri.
Printre acestea se numără persoanele fizice, autoritățile și instituțiile publice, unitățile administrativ-teritoriale, întreprinderile mici și mijlocii, precum și asociațiile sau alte persoane juridice.
România începe să recupereze decalajul față de alte state europene
În numeroase țări din Uniunea Europeană, comunitățile de energie funcționează deja și sunt considerate un instrument important pentru reducerea costurilor cu electricitatea și pentru extinderea utilizării energiei regenerabile.
Prin înființarea Registrului național al comunităților de energie, România face primul pas concret către implementarea acestui sistem.
Pentru românii care dețin deja panouri fotovoltaice sau intenționează să investească în astfel de instalații, noul cadru poate deschide, în perioada următoare, posibilitatea de a produce, utiliza și împărți energia electrică într-un mod mai flexibil și mai eficient.