Românii cu panouri fotovoltaice vor putea împărți curentul electric cu vecinii. ANRE a aprobat înființarea comunităților de energie

Publicat 30 iun. 2026, 21:37 Actualizat 30 iun. 2026, 22:12

Românii care produc energie electrică cu ajutorul panourilor fotovoltaice sunt tot mai aproape de a putea împărți surplusul de curent cu vecinii sau cu alți membri ai unei comunități. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a făcut un pas important în această direcție, aprobând înființarea Registrului național al comunităților de energie.

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