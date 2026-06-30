Furtuna a făcut ravagii în Buzău. Copaci prăbușiți, acoperișuri smulse și intervenții de urgență ale pompierilor

Fenomenele meteo extreme au provocat pagube importante în județul Buzău, unde vijeliile au doborât copaci, au smuls acoperișuri de pe clădiri și au pus la grea încercare echipajele de intervenție. Pompierii au fost solicitați în mai multe zone pentru a înlătura efectele furtunii, în timp ce mai multe persoane au avut nevoie de ajutor în urma incidentelor.
Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență au intervenit continuu pe parcursul episoadelor de vreme severă.
Copaci doborâți și acoperișuri smulse în mai multe zone
În Buzău, furtuna a provocat căderea a cel puțin cinci copaci pe mai multe străzi, blocând circulația și creând situații periculoase pentru locuitori.
În același timp, mai multe elemente de acoperiș au fost desprinse de pe un bloc din oraș, fiind împrăștiate de vântul puternic. Pompierii au intervenit pentru îndepărtarea acestora și pentru securizarea zonelor afectate.
Imaginile transmise redacției arată echipaje de intervenție care acționează pentru degajarea copacilor căzuți și pentru limitarea pagubelor produse de furtună.
„În urma manifestării fenomenelor meteo periculoase, până la această oră, echipajele ISU Buzău au fost solicitate pentru degajarea a cinci arbori căzuți în municipiul Buzău, pe strada Viitorului, bulevardul Unirii, bulevardul Nicolae Bălcescu, strada Clemenței și strada Nicu Constantinescu, precum și pentru degajarea unor elemente de acoperiș desprinse la un bloc de pe strada Viitorului”, a transmis ISU Buzău.
Intervenție pentru o persoană surprinsă sub un copac
Situația a fost deosebit de gravă în localitatea Stâlpu, unde pompierii au fost solicitați pentru salvarea unei persoane surprinse sub un copac doborât de vânt.
Deocamdată nu există informații oficiale privind starea victimei, aceasta urmând să primească îngrijiri medicale de la echipajele sosite la fața locului.
Cod portocaliu de vreme severă în mai multe zone
Pe fondul fenomenelor meteo periculoase, autoritățile au emis avertizări de cod portocaliu pentru mai multe regiuni.
Potrivit meteorologilor, sunt prognozate vijelii cu rafale de până la 70–80 km/h, averse torențiale ce pot acumula până la 35 l/mp, precum și grindină de mici și medii dimensiuni. Episodul de instabilitate atmosferică este estimat să se manifeste pe parcursul mai multor ore.
Atât Inspectoratul pentru Situații de Urgență, cât și Administrația Națională de Meteorologie au confirmat menținerea condițiilor de vreme severă, cu efecte resimțite în mai multe județe.
Intervenții în serie și în alte zone afectate
Efectele furtunii nu s-au limitat la județul Buzău. În mai multe regiuni au fost raportate situații similare, inclusiv copaci căzuți, inundații în demisoluri și acoperișuri avariate.
Echipajele de intervenție au fost mobilizate simultan în mai multe zone, în funcție de numărul solicitărilor primite.
Alertă emisă și pentru București
Autoritățile au emis, de asemenea, o alertă și pentru municipiul București, unde fenomenele meteo periculoase au început să fie resimțite încă din timpul zilei.
În Capitală au fost raportate situații similare, cu copaci doborâți și acumulări de apă în mai multe zone, pe fondul aceleiași instabilități atmosferice care afectează o parte semnificativă a țării.