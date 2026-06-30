Furtuna a făcut ravagii în Buzău. Copaci prăbușiți, acoperișuri smulse și intervenții de urgență ale pompierilor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 20:30

Fenomenele meteo extreme au provocat pagube importante în județul Buzău, unde vijeliile au doborât copaci, au smuls acoperișuri de pe clădiri și au pus la grea încercare echipajele de intervenție. Pompierii au fost solicitați în mai multe zone pentru a înlătura efectele furtunii, în timp ce mai multe persoane au avut nevoie de ajutor în urma incidentelor.

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