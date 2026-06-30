Țările europene unde camerele de bord sunt interzise. Șoferii se pot alege cu amenzi de până la 25.000 de euro

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 18:28

Tot mai mulți șoferi folosesc camere de bord pentru a înregistra ceea ce se întâmplă în trafic, imaginile fiind adesea folosite ca dovezi în cazul accidentelor sau al altor incidente rutiere. Cu toate acestea, în mai multe state europene, aceste dispozitive sunt privite cu totul diferit, iar utilizarea lor poate atrage sancțiuni extrem de severe.

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