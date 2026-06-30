Țările europene unde camerele de bord sunt interzise. Șoferii se pot alege cu amenzi de până la 25.000 de euro

Tot mai mulți șoferi folosesc camere de bord pentru a înregistra ceea ce se întâmplă în trafic, imaginile fiind adesea folosite ca dovezi în cazul accidentelor sau al altor incidente rutiere. Cu toate acestea, în mai multe state europene, aceste dispozitive sunt privite cu totul diferit, iar utilizarea lor poate atrage sancțiuni extrem de severe.
În unele țări, autoritățile consideră că înregistrarea permanentă a spațiului public încalcă legislația privind protecția datelor personale și dreptul la viață privată, motiv pentru care camerele de bord sunt interzise sau supuse unor restricții foarte stricte.
Portugalia are una dintre cele mai dure legislații
Printre statele cu cele mai restrictive reguli se numără Portugalia. Aici, legislația referitoare la protecția datelor personale este aplicată foarte strict, iar camerele de bord sunt considerate dispozitive care pot încălca dreptul la intimitate al persoanelor filmate.
Potrivit Travel and Tour World, șoferii pot avea probleme chiar și atunci când dispozitivul nu este utilizat. Simplul fapt că o cameră de bord este montată la vedere în automobil poate atrage atenția autorităților și poate duce la aplicarea unor sancțiuni.
Amenzi de până la 25.000 de euro în Austria
Austria aplică, la rândul său, reguli extrem de stricte privind utilizarea acestor echipamente.
Autoritățile austriece consideră camerele de bord o formă de supraveghere video neautorizată. În condițiile în care legea impune obținerea consimțământului persoanelor filmate, cerință imposibil de respectat în trafic, folosirea acestor dispozitive este interzisă în majoritatea situațiilor.
Șoferii surprinși utilizând camere de bord riscă amenzi care pot ajunge până la 25.000 de euro.
Luxemburg și Elveția aplică reguli similare
În Luxemburg, legislația privind protecția datelor personale este interpretată într-un mod la fel de riguros. Filmarea pe drumurile publice este considerată o posibilă încălcare a dreptului la viață privată, astfel că utilizarea camerelor de bord poate intra în conflict cu prevederile legale.
Restricții importante există și în Elveția. Deși nu este stat membru al Uniunii Europene, legislația elvețiană privind protecția datelor este apropiată de standardele europene.
În practică, filmarea persoanelor fără acordul acestora nu este permisă, motiv pentru care camerele de bord sunt considerate neconforme în cele mai multe situații întâlnite în trafic.
Alte state permit folosirea camerelor, dar impun reguli clare
Nu toate țările europene interzic aceste dispozitive, însă multe dintre ele impun condiții stricte privind utilizarea și distribuirea imaginilor.
În Germania, camerele de bord sunt acceptate doar în anumite condiții. Înregistrările trebuie realizate într-un mod limitat, iar păstrarea imaginilor este permisă în special atunci când acestea sunt necesare pentru dovedirea unui accident sau a unui alt incident rutier.
În Franța, șoferii pot utiliza camerele de bord în scop personal, însă publicarea imaginilor este atent reglementată. Înainte ca înregistrările să fie distribuite, trebuie eliminate sau mascate toate elementele care pot identifica persoane ori autovehicule.
În Belgia, utilizarea în scop privat este tolerată, însă distribuirea imaginilor fără acordul persoanelor vizate poate genera probleme juridice.
Șoferii care călătoresc prin Europa trebuie să fie atenți
Diferențele dintre legislațiile naționale pot crea dificultăți pentru cei care tranzitează mai multe state europene cu același autoturism.
Un dispozitiv permis într-o țară poate deveni ilegal imediat după trecerea frontierei, iar necunoașterea legislației locale nu este, în general, acceptată drept motiv pentru evitarea sancțiunilor.
În anumite situații, consecințele nu se rezumă doar la amenzi. Autoritățile pot dispune confiscarea echipamentului, iar imaginile obținute cu încălcarea legislației pot să nu fie acceptate ca probe nici în instanță, nici de companiile de asigurări.