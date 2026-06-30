Imagini spectaculoase de sub munte. Tunelul uriaș de pe Autostrada Sibiu–Pitești a fost străpuns complet- VIDEO

Un nou prag important a fost depășit pe șantierul Autostrăzii Sibiu–Pitești, unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură din România. Tunelul Robești, amplasat pe sectorul montan al A1, a fost străpuns complet, după finalizarea excavațiilor în ambele galerii. Imaginile surprinse din interiorul lucrării evidențiază amploarea proiectului și dimensiunile impresionante ale tunelului.
Anunțul a fost făcut de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), care a publicat imagini din galeria aferentă sensului de mers Pitești–Sibiu. Pentru prima dată, tunelul poate fi văzut în întregime, de la un capăt la celălalt, după încheierea excavărilor pe întreaga lungime de aproximativ 900 de metri.
Lucrările continuă după străpungerea tunelului
Deși excavația reprezintă unul dintre cele mai importante momente ale construcției, proiectul este departe de a fi încheiat. Urmează o etapă esențială pentru finalizarea tunelului, respectiv executarea cămășuielii interioare din beton, care va asigura rezistența și stabilitatea structurii.
După această fază vor începe lucrările de instalare a tuturor sistemelor necesare funcționării unui tunel rutier modern. Vor fi montate instalațiile de ventilare, iluminat, monitorizare și siguranță, astfel încât galeria să respecte standardele europene pentru infrastructura rutieră.
Tunelul Robești este considerat una dintre cele mai dificile și complexe lucrări de pe sectorul montan al Autostrăzii Sibiu–Pitești, investiție strategică menită să asigure o legătură rapidă între Muntenia și Transilvania.
Constructorul lucrează simultan la viaducte și tuneluri
Pe Secțiunea 2 a Autostrăzii Sibiu–Pitești, între Boița și Cornetu, ritmul lucrărilor a continuat să crească. Constructorul turc Mapa–Cengiz desfășoară activități pe mai multe fronturi în același timp, mobilizând sute de muncitori și un număr impresionant de utilaje.
Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat că progresul fizic înregistrat pe această porțiune montană a autostrăzii este unul semnificativ. Totuși, lucrările nu pot fi extinse pe întreaga lungime a traseului până la emiterea Acordului de Mediu revizuit, document indispensabil pentru obținerea autorizațiilor de construire aferente tuturor sectoarelor.
În prezent, aproximativ 650 de muncitori și 200 de utilaje sunt mobilizați în șantier, activitatea fiind concentrată în zonele în care intervențiile sunt deja autorizate.
Nouă viaducte și trei tuneluri sunt în diferite faze de execuție
Pe tronsonul dintre Boița și Cornetu se desfășoară în paralel lucrări la nouă viaducte și la trei tuneluri – Balota, Robești și Boița 1 –, fiecare având un nivel diferit de execuție.
În cazul viaductelor, progresul fizic este cuprins între aproximativ 14% și 87%, în funcție de stadiul fiecărei structuri. În teren se execută lucrări la piloți, elevații și suprastructuri.
La tunelul Balota, care va avea o lungime de 500 de metri, progresul fizic este de aproximativ 3%. Constructorul lucrează în prezent la portalul de intrare, iar în galeria dreaptă au fost excavați aproximativ 27 de metri.
Tunelul Robești, cu o lungime de aproximativ 900 de metri, a ajuns la un progres fizic de circa 36%, după ce ambele galerii au fost străpunse complet. În această perioadă se execută lucrările de hidroizolație și betonarea căptușelii interioare.
În ceea ce privește tunelul Boița 1, cele două galerii măsoară 264, respectiv 247 de metri. Progresul fizic este de aproximativ 21%, iar până în prezent au fost excavați 26 de metri în galeria dreaptă și 106 metri în galeria stângă.
Alte lucrări importante avansează pe întregul șantier
Pe lângă lucrările la tuneluri și viaducte, constructorul execută și numeroase intervenții necesare amenajării traseului autostrăzii. Sunt realizate excavații și umpluturi pentru terasamente, lucrări de torcretare pentru consolidarea versanților, precum și rigole destinate evacuării apelor pluviale.
Creșterea ritmului de execuție pe întreaga secțiune depinde însă de emiterea Acordului de Mediu revizuit, fără de care autorizațiile de construire nu pot fi extinse pentru întregul traseu.
Secțiunea 2 a Autostrăzii Sibiu–Pitești măsoară 31,33 kilometri și este una dintre cele mai spectaculoase porțiuni ale proiectului. Potrivit datelor CNAIR, aceasta va include șapte tuneluri, cu o lungime totală de aproximativ cinci kilometri, 24 de poduri și 24 de viaducte, structuri care însumează aproximativ 11 kilometri. Contractul are o valoare de 4,25 miliarde de lei, fără TVA, iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021–2027.