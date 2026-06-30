Imagini spectaculoase de sub munte. Tunelul uriaș de pe Autostrada Sibiu–Pitești a fost străpuns complet- VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 16:30

Un nou prag important a fost depășit pe șantierul Autostrăzii Sibiu–Pitești, unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură din România. Tunelul Robești, amplasat pe sectorul montan al A1, a fost străpuns complet, după finalizarea excavațiilor în ambele galerii. Imaginile surprinse din interiorul lucrării evidențiază amploarea proiectului și dimensiunile impresionante ale tunelului.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre autostradaA1viaducttunel