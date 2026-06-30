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Locale· 1 min citire
Tragedie la barajul Viștea: persoana dispărută duminică a fost găsită fără viață
barajul vestea
Persoana dată dispărută duminică în zona barajului Viștea, din localitatea Olteț, județul Brașov, a fost găsită fără viață, a anunțat marți Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Brașov.
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