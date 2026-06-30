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Tragedie la barajul Viștea: persoana dispărută duminică a fost găsită fără viață

barajul vestea

barajul vestea

Scris de Adina Saleh Publicat: 30 iun. 2026, 11:08

Persoana dată dispărută duminică în zona barajului Viștea, din localitatea Olteț, județul Brașov, a fost găsită fără viață, a anunțat marți Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Brașov.

Persoana dată dispărută duminică în zona barajului Viștea, din localitatea Olteț, județul Brașov, a fost găsită fără viață, a anunțat marți Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Brașov.

Potrivit reprezentanților instituției, misiunea de căutare s-a încheiat după descoperirea trupului victimei, iar ancheta a fost preluată de autoritățile competente pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

Operațiunea de salvare a fost declanșată duminică, după ce autoritățile au fost alertate că o persoană nu a mai ieșit din apă și exista suspiciunea că s-ar fi înecat în zona barajului.

În aceeași intervenție, echipele de salvare au reușit să scoată din apă alte două persoane, un adult și un minor, ambele conștiente la momentul preluării de către echipajele medicale.

În urma evaluării efectuate la fața locului de medicul aflat la bordul elicopterului SMURD, s-a stabilit că minorul nu avea nevoie de transport la spital. În schimb, adultul a fost dus la Spitalul din Făgăraș pentru investigații suplimentare.

Circumstanțele producerii incidentului urmează să fie stabilite de autoritățile abilitate.

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