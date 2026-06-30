Mașinile parcate neregulamentar în București, ridicate pe bani grei. Șoferii pot plăti 1.000 de lei ca să le recupereze

Primăria Municipiului București a adoptat un nou regulament pentru ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor parcate neregulamentar pe domeniul public sau privat al Capitalei. Noile reguli vin la pachet cu tarife unitare, care se vor aplica în toate sectoarele Bucureștiului.
Hotărârea a fost votată cu 42 de voturi pentru și 2 împotrivă. Potrivit documentului, costurile vor fi stabilite în funcție de masa vehiculului și de perioada în care acesta rămâne în depozit.
Regulamentul se va aplica pe întreg teritoriul municipiului București, inclusiv în sectoarele 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Sesizările vor fi centralizate prin Dispeceratul Operativ al Poliției Locale a Municipiului București.
Cât va costa recuperarea unei mașini ridicate
Pentru un vehicul de până la 5 tone, suma minimă pe care proprietarul ar urma să o plătească este de 1.000 de lei, dacă operațiunea este finalizată în primele 24 de ore de la ridicare. În această sumă sunt incluse ridicarea, transportul și depozitarea.
Pentru vehiculele de peste 5 tone, tariful standard ajunge la 1.240 de lei pentru același interval de timp.
Documentul stabilește și costurile separate pentru fiecare etapă. Ridicarea unui vehicul de până la 5 tone va costa 400 de lei, iar ridicarea unui vehicul de peste 5 tone va costa 540 de lei.
Transportul va fi tarifat cu 300 de lei pentru vehiculele de până la 5 tone și cu 400 de lei pentru cele de peste 5 tone. Depozitarea în primele 24 de ore va costa 300 de lei, iar pentru fiecare zi suplimentară se vor plăti câte 150 de lei.
Cum va putea fi recuperată mașina
Regulamentul prevede că vehiculul va putea fi eliberat doar proprietarului, deținătorului sau utilizatorului legal. Pentru recuperarea mașinii vor fi necesare documentele de identitate și actele care dovedesc dreptul de proprietate sau de folosință asupra vehiculului.
Mașina va fi eliberată numai după achitarea tarifelor stabilite. Procedura de ridicare trebuie documentată foto și video, iar starea vehiculului va fi consemnată într-o fișă specială, întocmită la fața locului.
Prin aceste reguli, Primăria Capitalei vrea să existe aceeași procedură în tot orașul, indiferent de sectorul în care este ridicată mașina.
Mașinile nu vor fi ridicate dacă sunt persoane în interior
Ridicarea nu va putea fi făcută dacă în interiorul vehiculului se află persoane. În același timp, operatorul care se ocupă de ridicare, transport și depozitare va răspunde pentru integritatea mașinii pe durata întregii proceduri.
Această prevedere introduce o garanție suplimentară pentru proprietari, în cazul în care mașina este deteriorată în timpul transportului sau în perioada în care se află în depozit.
Regulamentul include și o listă de vehicule exceptate de la ridicare. Printre acestea se află mașinile poliției, ale pompierilor, ambulanțele și vehiculele altor structuri de intervenție aflate în misiune.
Ce se întâmplă cu mașinile nerecuperate
Documentul prevede și o perioadă maximă de depozitare de 6 luni. Dacă proprietarul nu își recuperează vehiculul în acest interval, cazul poate intra pe procedurile prevăzute de lege pentru vehiculele abandonate sau fără stăpân.
Tarifele vor fi aceleași în tot Bucureștiul și nu vor depinde de sectorul în care a fost ridicată mașina. Astfel, un șofer va plăti aceeași sumă pentru aceeași operațiune, indiferent dacă vehiculul a fost ridicat din Sectorul 1 sau din Sectorul 6.
Primele vizate vor fi mașinile abandonate
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că ridicarea mașinilor din centrul Bucureștiului va fi făcută de Primăria Generală. Potrivit acestuia, primele vehicule vizate vor fi cele abandonate.
Zona centrală aflată în aria de intervenție a Primăriei Capitalei este delimitată de arterele mari ale orașului. Zone precum Piața Unirii, Piața Universității, Piața Romană, Piața Victoriei, Centrul Vechi, Calea Victoriei și Bulevardul Magheru intră integral în aria PMB.
Când intră în vigoare noul regulament
Regulamentul va intra în vigoare la 60 de zile de la publicare. În acest interval, primăriile de sector trebuie să își adapteze propriile reguli, astfel încât acestea să respecte standardele minime stabilite la nivelul Capitalei.