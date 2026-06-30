Mașinile parcate neregulamentar în București, ridicate pe bani grei. Șoferii pot plăti 1.000 de lei ca să le recupereze

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 12:21

Primăria Municipiului București a adoptat un nou regulament pentru ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor parcate neregulamentar pe domeniul public sau privat al Capitalei. Noile reguli vin la pachet cu tarife unitare, care se vor aplica în toate sectoarele Bucureștiului.

Distribuie articolul