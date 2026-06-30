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Intervenție în Brașov: un urs a fost extras din apropierea locuințelor

urs

urs

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 10:24

Un urs mascul în vârstă de cinci ani a fost extras, luni seara, din zona străzii Jepilor din Brașov, în urma unei intervenții a echipei special constituite la nivelul municipiului pentru gestionarea prezenței urșilor în intravilan.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Primăriei Brașov, Sorin Toarcea, animalul se afla în zonă alături de o ursoaică și un pui.

Intervenția a avut loc după numeroase sesizări primite din partea locuitorilor, care au semnalat în repetate rânduri prezența urșilor pe strada Jepilor, o zonă cunoscută pentru aparițiile frecvente ale acestor animale.

Reprezentanții Primăriei au precizat că, la sosirea echipelor de intervenție, ursoaica s-a retras spre liziera pădurii în urma semnalelor acustice folosite pentru îndepărtarea animalelor. În schimb, masculul nu a reacționat și a rămas în zonă, motiv pentru care autoritățile au decis extragerea acestuia, în vederea eliminării riscului pentru populație.

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