Intervenție în Brașov: un urs a fost extras din apropierea locuințelor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 10:24

Un urs mascul în vârstă de cinci ani a fost extras, luni seara, din zona străzii Jepilor din Brașov, în urma unei intervenții a echipei special constituite la nivelul municipiului pentru gestionarea prezenței urșilor în intravilan.

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