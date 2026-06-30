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Social· 1 min citire
România intră în zona de risc privind resursele de apă. Țara noastră folosește aproape 34% din disponibil
Publicat30 iun. 2026, 10:37
SursăRealitatea PLUS
Consumul de apă crește puternic vara, iar România se află în zona de risc! Potrivit celor mai recente date ale Agenției Europene de Mediu, țara noastră folosește vara aproape 34% din resursele de apă dulce disponibile. Nivelul depășește cu mult pragul de avertizare de 20%, peste care pot apărea probleme în perioadele caniculare, potrivit Realitatea PLUS.
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