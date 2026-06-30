Incendiu la UPU Bacău, după ce au ars hârtie și țigări într-o toaletă. 140 de persoane au fost evacuate și autoevacuate

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 30 iun. 2026, 09:57

Pompierii militari din Bacău au fost chemați, în această dimineață, să intervină la Unitatea de Primiri Urgențe din municipiul Bacău. Alarma a fost dată după ce a fost observată o degajare de fum la nivelul unei aerisiri.

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