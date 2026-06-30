Tragedie în Bacău. Un adolescent de 16 ani s-a înecat în râul Siret

Un adolescent de 16 ani a murit înecat în râul Siret, în satul Șerbești, comuna Săucești, din județul Bacău. Băiatul a fost scos din apă în stare de inconștiență, iar echipajele de salvare au început imediat manevrele de resuscitare.
La fața locului au ajuns pompierii militari din cadrul ISU Bacău, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău, dar și reprezentanții Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență. În sprijin a fost trimis și elicopterul SMURD de la Galați.
În ciuda eforturilor făcute de salvatori, adolescentul nu a mai putut fi salvat. Medicul aflat la bordul elicopterului SMURD a fost nevoit să declare decesul.
Băiatul a fost scos din apă inconștient
Tragedia s-a petrecut luni seară, 29 iunie, în satul Șerbești, comuna Săucești. Potrivit ISU Bacău, pompierii au fost chemați să intervină după ce adolescentul a fost scos din apa râului Siret, în stare de inconștiență. Salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare și au făcut tot posibilul pentru a-i salva viața. La intervenție au participat mai multe echipaje, iar cazul a fost considerat suficient de grav încât să fie trimis și elicopterul SMURD Galați.
ISU Bacău: „Medicul de pe elicopterul SMURD a declarat decesul victimei”
„În seara de luni, 29 iunie, pompierii militari băcăuani au fost solicitați să intervină în comuna Săucești, satul Șerbești, pentru salvarea unui copil scos din apa râului Siret, în stare de inconștiență.
La fața locului au acționat o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS), împreună cu un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ). A fost anunțat și SVSU. La locul intervenției s-a deplasat și elicopterul SMURD Galați. Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de echipajele de intervenție și a manevrelor de resuscitare efectuate la fața locului, medicul de pe elicopterul SMURD a declarat decesul victimei, un băiat în vârstă de 16 ani”, a transmis slt. Ancuţa Socaci, purtător de cuvânt ISU Bacău.
Recomandările pompierilor pentru evitarea tragediilor la scăldat
După acest caz, pompierii ISU Bacău le reamintesc oamenilor cât de important este să respecte regulile de siguranță atunci când merg la scăldat. Râurile, lacurile sau canalele neamenajate pot fi periculoase, chiar și pentru cei care știu să înoate. Pompierii recomandă ca scăldatul să se facă doar în locuri special amenajate și supravegheate. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să evite complet scăldatul în râuri, canale sau lacuri neamenajate.
Totodată, este periculos să intri în apă după o expunere îndelungată la soare sau atunci când ești obosit. Salvatorii atrag atenția și că săriturile în ape necunoscute pot avea urmări grave, pentru că adâncimea și obstacolele aflate sub apă nu pot fi observate întotdeauna. Pompierii mai recomandă ca oamenii să nu consume alcool înainte sau în timpul scăldatului și să supravegheze permanent copiii aflați în apropierea apei, chiar și atunci când este vorba despre un interval foarte scurt.