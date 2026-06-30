Tragedie în Bacău. Un adolescent de 16 ani s-a înecat în râul Siret

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 30 iun. 2026, 07:46

Un adolescent de 16 ani a murit înecat în râul Siret, în satul Șerbești, comuna Săucești, din județul Bacău. Băiatul a fost scos din apă în stare de inconștiență, iar echipajele de salvare au început imediat manevrele de resuscitare.

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