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Locale· 1 min citire
Cutremur în România marți, 30 iunie. Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a produs
Cutremur în România
Un cutremur slab s-a produs marți dimineață, 30 iunie 2026, în zona seismică Vrancea. Seismul a fost înregistrat la ora 05:28:41, ora locală a României.
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