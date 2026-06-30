Adolescent de 16 ani, la un pas de tragedie pe trotinetă. Un șofer i-a tăiat calea într-o intersecție din Brașov - VIDEO

Un adolescent de 16 ani, aflat pe o trotinetă electrică, a fost rănit în urma unui accident produs într-o intersecție din municipiul Brașov. Polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la incident și au mers la fața locului pentru a stabili cum s-a produs coliziunea.
Din primele verificări, accidentul a avut loc pe strada Avram Iancu, la intersecția cu strada Nicopole. Un bărbat de 30 de ani, aflat la volanul unui autoturism, ar fi efectuat un viraj la stânga fără să acorde prioritate adolescentului care circula din sens opus pe trotinetă electrică.
În urma impactului, tânărul a fost transportat la spital, unde a primit îngrijiri medicale de specialitate.
Șoferul nu ar fi acordat prioritate
Potrivit polițiștilor, conducătorul auto se deplasa pe strada Avram Iancu, iar la intersecția cu strada Nicopole a virat la stânga. În acel moment, nu ar fi acordat prioritate de trecere adolescentului de 16 ani, care circula din sens opus. Impactul a fost suficient de puternic încât tânărul aflat pe trotinetă să aibă nevoie de îngrijiri medicale. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs accidentul.
Recomandările polițiștilor pentru șoferi și utilizatorii de trotinete
După acest accident, polițiștii brașoveni le reamintesc șoferilor că trebuie să fie atenți mai ales în intersecții și la schimbarea direcției de mers. Participanții vulnerabili la trafic, precum pietonii, bicicliștii și cei care folosesc trotinete electrice, pot fi expuși unui risc mai mare în cazul unui impact, potrivit presei locale.
„Pentru preîntâmpinarea producerii unor evenimente rutiere similare, recomandăm conducătorilor auto:
– să se asigure temeinic la schimbarea direcției de deplasare, astfel încât să poată acorda prioritate de trecere celor care au acest drept, fără a le fi stânjenită deplasarea.
– să adapteze viteza de deplasare la condițiile de drum și să acorde o atenție sporită participanților vulnerabili la trafic, precum pietonii, bicicliștii și utilizatorii de trotinete electrice.
De asemenea, conducătorilor de biciclete și trotinete electrice le recomandăm:
– să manifeste prudență în apropierea intersecțiilor și a zonelor cu trafic intens.
– să poarte casca de protecție, aceasta fiind obligatorie pentru persoanele cu vârsta până la 16 ani inclusiv, dar și un echipament cât mai ușor vizibil în trafic de către ceilalți participanți.
– să nu aducă modificări trotinetelor electrice pentru a dezvolta o viteză mai mare de 25 km/h, aceasta fiind limita maximă admisă pentru această categorie de vehicule”, au transmis polițiștii brașoveni.