Adolescent de 16 ani, la un pas de tragedie pe trotinetă. Un șofer i-a tăiat calea într-o intersecție din Brașov - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 13:42

Un adolescent de 16 ani, aflat pe o trotinetă electrică, a fost rănit în urma unui accident produs într-o intersecție din municipiul Brașov. Polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la incident și au mers la fața locului pentru a stabili cum s-a produs coliziunea.

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