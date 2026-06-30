Fetiță de 4 ani din Iași, lăsată singură într-o mașină încinsă, în plin cod roșu de caniculă. Polițiștii au intervenit de urgență

O fetiță de 4 ani a fost găsită singură într-un autoturism parcat în plin soare, în Iași, într-o zi cu temperaturi extreme. Copila se afla în mașină cu geamurile închise, iar polițiștii locali aflați în patrulare au observat că era în stare de disconfort sever și au intervenit imediat.
Incidentul s-a petrecut luni, 29 iunie, în jurul orei 16:15, în timp ce temperatura de afară depășea 37 de grade Celsius la umbră. În interiorul autoturismului, temperatura ar fi trecut de 50 de grade, potrivit estimărilor.
Copila era transpirată și plângea
Fetița se afla pe scaunul din față al mașinii, cu geamurile complet închise. Copila era transpirată, plângea și era vizibil afectată de căldură. Surse din anchetă spun că micuța ar fi stat singură în autoturism aproximativ 15 minute. În astfel de condiții, riscul de deshidratare, șoc termic și asfixiere poate apărea foarte repede, mai ales în cazul copiilor mici.
Autoturismul nu era încuiat, astfel că polițiștii au putut deschide portiera și au scos imediat fetița afară. Aceștia i-au oferit apă, iar copila ar fi băut aproape jumătate de litru fără pauză, semn că era puternic deshidratată. Pentru siguranța ei, polițiștii au dus-o în autospecială, unde au încercat să o răcorească și să o liniștească până la sosirea tatălui.
Tatăl a spus că plecase „doar până la magazin”
Tatăl fetiței a ajuns la fața locului la aproximativ 15 minute după intervenția polițiștilor. Bărbatul le-a spus acestora că plecase „doar până la magazin”.
Potrivit informațiilor transmise, tatăl s-ar fi arătat revoltat că fetița fusese ținută în autospeciala poliției. Polițiștii l-au sancționat cu avertisment, în baza Legii 61/1991, ținând cont de circumstanțe și de impactul asupra copilului. Fapta poate fi sancționată cu amendă de până la 500 de lei.
Avertismentul autorităților în zilele de caniculă
Autoritățile atrag atenția că, în zilele cu temperaturi extreme, copiii, vârstnicii și animalele de companie nu trebuie lăsați în mașini, nici măcar pentru perioade scurte.
„În astfel de zile de caniculă extremă, este esențial ca minorii, vârstnicii sau animalele de companie să nu fie lăsați în autovehicule, nici măcar pentru perioade scurte”.