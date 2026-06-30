Minorii care încalcă legea riscă sancțiuni mai dure. Parlamentul a votat modificări importante în Codul Penal

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 17:04

Camera Deputaților a adoptat, marți, un proiect de lege care aduce modificări importante Codului Penal și schimbă modul în care sunt sancționați minorii care comit infracțiuni. Inițiativa prevede înăsprirea regimului măsurilor educative neprivative de libertate, prin extinderea perioadelor în care acestea pot fi aplicate.

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