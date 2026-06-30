Minorii care încalcă legea riscă sancțiuni mai dure. Parlamentul a votat modificări importante în Codul Penal

Camera Deputaților a adoptat, marți, un proiect de lege care aduce modificări importante Codului Penal și schimbă modul în care sunt sancționați minorii care comit infracțiuni. Inițiativa prevede înăsprirea regimului măsurilor educative neprivative de libertate, prin extinderea perioadelor în care acestea pot fi aplicate.
Noua legislație urmărește să ofere autorităților mai mult timp pentru a interveni în procesul de reeducare a tinerilor condamnați, astfel încât măsurile dispuse să aibă un impact mai eficient asupra comportamentului acestora.
Durata măsurilor educative va fi extinsă
Potrivit proiectului adoptat de plenul Camerei Deputaților, principalele modificări vizează prelungirea perioadelor în care pot fi aplicate mai multe măsuri educative neprivative de libertate.
Scopul acestor schimbări este de a crea cadrul necesar pentru o intervenție mai amplă din partea autorităților, astfel încât reintegrarea socială a minorilor care au încălcat legea să fie mai eficientă. Inițiatorii consideră că o perioadă mai lungă de monitorizare și consiliere poate contribui la schimbări de durată în comportamentul acestora și la reducerea riscului de recidivă.
Ce prevede proiectul adoptat
Actul normativ stabilește în detaliu noile perioade de aplicare pentru diferitele categorii de măsuri educative și modul în care acestea vor fi puse în practică.
„Măsura educativă a stagiului de formare civică constă în obligaţia minorului de a participa la un program cu o durată de cel mult 6 luni, pentru a-l ajuta să înţeleagă consecinţele legale şi sociale la care se expune în cazul săvârşirii de infracţiuni şi pentru a-l responsabiliza cu privire la comportamentul său viitor.
Măsura educativă a supravegherii constă în controlarea şi îndrumarea minorului în cadrul programului său zilnic, pe o durată cuprinsă între 4 luni şi un an, sub coordonarea serviciului de probaţiune, pentru a asigura participarea la cursuri şcolare sau de formare profesională şi prevenirea desfăşurării unor activităţi sau intrarea în legătură cu anumite persoane care ar putea afecta procesul de îndreptare a acestuia”, se arată în textul proiectului de lege.
Accent pe reeducare și prevenirea recidivei
Prin modificările aduse Codului Penal, autoritățile urmăresc ca măsurile educative aplicate minorilor să fie mai eficiente și să ofere timpul necesar pentru desfășurarea unor programe de consiliere, supraveghere și integrare socială.
Potrivit inițiativei legislative, obiectivul principal îl reprezintă consolidarea procesului de reeducare a tinerilor care au fost condamnați penal, prin măsuri care să contribuie la responsabilizarea acestora și la prevenirea săvârșirii unor noi infracțiuni.