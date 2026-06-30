Armata Română face angajări masive. Aproape 7.000 de posturi scoase la concurs, fără experiență militară

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că scoate la concurs aproape 7.000 de posturi de soldat și gradat profesionist în toată țara. Cei care vor să aplice trebuie să aibă cel puțin 18 ani, minimum 10 clase absolvite și domiciliul stabil în România.
MApN precizează că nu este nevoie de experiență militară anterioară. Posturile sunt disponibile în mai multe județe, iar selecția a început deja. Persoanele interesate pot aplica direct la Centrul Militar Zonal din județul de domiciliu sau pot consulta platforma de recrutare a Ministerului Apărării, pentru a vedea ce post li se potrivește.
Cine poate aplica pentru posturile din Armată
Pentru a putea candida la un post de soldat sau gradat profesionist, candidații trebuie să îndeplinească mai multe condiții minime.
Aceștia trebuie să aibă cetățenie română și domiciliul stabil în România. De asemenea, trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 45 de ani și să fi absolvit cel puțin 10 clase.
Pentru arma „aviație”, specialitatea militară „însoțitor de bord, paramedic”, este necesară diplomă de învățământ postliceal sau universitar de specialitate.
Pentru armele „auto” și „geniu”, candidații trebuie să aibă permis de conducere categoriile B și C.
MApN a precizat că pot aplica și persoanele care nu au studii superioare sau experiență militară anterioară.
Ce probe trebuie să treacă doritorii
După înscriere, candidații trebuie să treacă prin mai multe etape de selecție. Este vorba despre evaluarea psihologică, evaluarea pregătirii fizice și vizita medicală.
Aceste probe sunt necesare pentru a verifica dacă persoana care aplică este aptă pentru activitatea militară și pentru programul de instruire.
Pregătirea pentru actuala serie de soldați profesioniști durează 12 săptămâni și este planificată să înceapă la data de 7 septembrie 2026.
Ce beneficii oferă Armata României
Ministerul Apărării transmite că cei care aleg o carieră militară beneficiază de un salariu stabil din prima zi, asistență medicală asigurată și posibilitatea unei cariere sigure într-o instituție respectată.
Începând cu a doua jumătate a programului de instruire, participanții primesc soldă lunară de aproximativ 4.300 de lei net, la care se adaugă norma de hrană.
Pe durata instruirii, candidații beneficiază gratuit de cazare, hrană, echipament și asistență medicală.
După terminarea programului de pregătire, soldații și gradații profesioniști au dreptul la normă de hrană, asistență medicală gratuită, echipament și compensație lunară pentru chirie, dacă nu au locuință proprietate personală în localitatea în care sunt încadrați.
De asemenea, aceștia pot beneficia de decontarea transportului la și de la familie.
Ce înseamnă să fii soldat sau gradat profesionist
Soldații și gradații profesioniști reprezintă una dintre cele mai importante categorii de personal din Armata României. Ei lucrează în echipe și subunități operative și contribuie direct la îndeplinirea misiunilor militare.
Cei care aleg această carieră participă la instruire militară continuă, lucrează cu echipamente și tehnică militară modernă și contribuie la protecția obiectivelor militare.
Ministerul Apărării descrie această categorie de personal drept „coloana vertebrală a Armatei României”, fiind cel mai numeros corp de personal militar.
Mesajul transmis de MApN
„În ultimii ani bugetul Ministerului Apărării Naționale a crescut constant. Mulți cred că bugetul Armatei înseamnă doar tancuri, avioane, rachete și obuze. România are nevoie, într-adevăr de o Armată bine echipată, dar investiția în Apărare înseamnă și investiția în oameni.
Armata României recrutează aproape 7.000 de soldați și gradați profesioniști. Asta înseamnă mii de români care au șansa unui loc de muncă, mii de familii care pot privi cu mai multă încredere spre viitor,mii de tineri care pot începe o carieră într-o instituție respectată și poate chiar români plecați în străinătate care aleg să se ântoarcă acasă pentru că aici, acasă, găsesc siguranța zilei de mâine. Este o șansă pentru mii de români de a avea un viitor mai bun, aici, în România. O armată puternică se contruiește cu oameni bine pregătiți, dedicați și respectați”, a transmis MApN în clipul de promovare distribuit pe rețelele sociale.
Serviciul militar obligatoriu este suspendat
Serviciul militar obligatoriu este suspendat pe timp de pace în România din 1 ianuarie 2007. Posturile scoase acum la concurs sunt pentru cei care vor să intre voluntar în Armata României, ca soldați sau gradați profesioniști. Pentru mulți candidați, acest lucru poate însemna un loc de muncă stabil, o carieră cu reguli clare și posibilitatea de a lucra într-un domeniu în care pregătirea și disciplina contează zi de zi.