Armata Română face angajări masive. Aproape 7.000 de posturi scoase la concurs, fără experiență militară

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 14:55

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că scoate la concurs aproape 7.000 de posturi de soldat și gradat profesionist în toată țara. Cei care vor să aplice trebuie să aibă cel puțin 18 ani, minimum 10 clase absolvite și domiciliul stabil în România.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre armata romanaangajari militari