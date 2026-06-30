Apar adăposturile climatice în București. Unde te poți răcori gratuit în zilele caniculare

Primăria Capitalei va inaugura, miercuri dimineața, cea mai mare rețea de adăposturi climatice din România.
'71 de instituții publice ale PMB, alături de 200 de sedii de farmacii partenere, își deschid porțile pentru trecătorii care au nevoie de câteva clipe de odihnă și revigorare. Găsesc aici umbră și răcoare, apă, scaune sau fotolii să se odihnească, în unele locații sunt și toalete și truse de prim ajutor. Peste tot, accesul este gratuit', anunță un comunicat al PMB.
Adăposturile climatice interioare sunt deschise pe tot parcursul anului, iar orarul este același cu cel al instituției-gazdă. În prezent, rețeaua cuprinde aproape 300 de adăposturi climatice, în tot Bucureștiul, localizate în timp real pe o hartă interactivă, disponibilă de miercuri dimineața pe bucuresti-rezilient.pmb.ro.
Pe hartă poate fi văzut programul fiecărui adăpost, ce oferă acesta și o secțiune de sfaturi pentru prevenirea stresului termic.
Platforma integrează și rețeaua publică de cișmele a Capitalei, cu navigare GPS către cea mai apropiată sursă de apă potabilă activă.
'Teatre și direcții de asistență socială, cluburi de seniori, toate sediile Bibliotecii Metropolitane, muzee, instituții de taxe și impozite sau de stare civilă de la sectoare, farmaciile Dona și Catena, toate acestea s-au înscris voluntar în Rețeaua de Adăposturi Climatice București. Iar lista e deschisă', informează PMB.
Sunt invitați în continuare să își înroleze voluntar spațiile în această rețea operatori privați, ONG-uri, instituții de cult, librării, farmacii și alte entități. Solicitările se depun la Direcția de Mediu a PMB (secretariat.directiademediu@pmb.ro) și sunt evaluate în termen de 30 de zile.
Harta cuprinde patru categorii de repere:
- albastru: spații administrative interioare, cu puncte de hidratare, truse de prim ajutor și personal instruit;
- portocaliu: spații publice exterioare, cu umbrare, vegetație, cișmele și sisteme de pulverizare a apei;
- violet: spații mixte (interior și exterior) - muzee, centre culturale sau hub-uri comunitare;
- verde: farmacii partenere (200) - cu apă, truse medicale, scaune și răcoare.
Consilierii municipali au aprobat, pe 2 aprilie, înființarea în București a unei rețele de adăposturi climatice, alcătuită din spații publice sau private adaptate pentru a oferi confort termic în perioadele cu temperaturi extreme.
'Municipiul București are o varietate de clădiri în patrimoniu, de la teatre, centre sociale, biblioteci - instituții care își desfășoară activitatea de zi cu zi. Înființarea rețelei de adăposturi climatice nu generează un cost pentru oraș. Avem deja infrastructura, trebuie doar să o deschidem gratuit către accesul public. La nivelul Municipiului București sunt peste 100 de instituții și sedii', a declarat consilierul general USR Bogdan Sabo.
Potrivit hotărârii, adăposturile vor fi accesibile tot timpul anului, iar facilitățile de răcire și hidratare vor funcționa sezonier, în funcție de condițiile meteo și de posibilitățile tehnice ale administratorilor