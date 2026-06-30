Rogobete trage un semnal de alarmă după cazul de la Bihor. Ce îi lipsește în României

România are nevoie de investiții serioase în centre de paliație, în servicii pentru persoanele vârstnice și în centre dedicate persoanelor vulnerabile, a declarat fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, în contextul cazului de la Bihor.
El a amintit cum a sesizat Parchetul General și DIICOT în acest caz, pe vremea când era ministru al Sănătății.
””În iulie anul trecut, când eram ministrul Sănătății, în urma unui incident petrecut într-un spital din alt județ din sudul țării, am dispus trimiterea Inspecției Sanitare de Stat și a Corpului de Control al Ministerului Sănătății pentru verificări. În timpul acestor controale au apărut inclusiv legături cu pacienți transferați către centre din județul Bihor, administrate de persoana despre care se discută astăzi. Am extins verificările în limitele competențelor Ministerului Sănătății. Evident, ministerul nu poate ancheta persoane fizice sau activități care nu țin direct de acordarea serviciilor medicale. Tocmai de aceea, împreună cu colegul meu, ministrul Muncii de la acea vreme, am organizat un control comun fiecare pe zona lui și în limitele de verificare posibile conform legislației. Fiecare instituție și-a exercitat atribuțiile legale, iar la final rapoartele Corpului de Control și ale Inspecției Sanitare de Stat au fost transmise către Parchetul General și DIICOT”, a scris Rogobete pe Facebook.
Justiția își urmează cursul
La aproape un an de la acele verificări, arată el, justiția își urmează cursul.
''Exact așa trebuie să funcționeze un stat de drept. Mă bucur că atunci am avut curajul să acționăm, chiar dacă eram la început de mandat. Mă bucur că am colaborat instituțional, fără calcule politice, iar astăzi oamenii care au fost victime pot spera că se face dreptate'', a precizat fostul ministru.
El spune că nu înțelege ''de ce tocmai cei care până ieri cereau intervenția fermă a instituțiilor statului sunt astăzi atât de revoltați că acestea își fac treaba''.
''De ce atâta supărare în această grupare virtuală care susține necondiționat un singur om, prezentat drept unicul salvator al României? Mai mult, îmi amintesc foarte bine criticile lansate în momentul în care președintele României a făcut numirile la conducerea parchetelor și a DIICOT. Atunci s-a spus că sunt numiri greșite, contestabile, politice. Astăzi vedem însă că instituțiile funcționează și își exercită atribuțiile. Asta înseamnă că justiția trebuie lăsată să își facă datoria, fără presiuni și fără dublu standard. Asta înseamnă că atunci președintele României a procedat corect! Dincolo de această anchetă, există o lecție importantă. România are nevoie de investiții serioase în centre de paliație, în servicii pentru persoanele vârstnice și în centre dedicate persoanelor vulnerabile. Nevoile sunt mult mai mari decât capacitatea actuală a sistemului, iar aici trebuie să ne concentrăm eforturile'', a mai spus Rogobete.
Perchezițiile DIICOT
Asociația 'Bunul Samaritean', care îngrijește circa 380 de persoane vulnerabile, a fost vizată de perchezițiile efectuate marți de DIICOT și IGPR, într-un dosar de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată și complicitate la trafic de persoane în formă continuată.
Informația a fost confirmată, pentru Agerpres, de Viorel Pașca (55 de ani), cel care a înființat această asociație.
'Ei ne consideră grup infracțional organizat. Vedeți, suntem organizați. Că doar în 20 de ani ne-am organizat. (...) Știu doar că anul trecut a făcut o plângere domnul ministru al Sănătății, mi-a făcut dosar la Parchet. (...) Au venit acum să mă verifice, să verifice actele bolnavilor, să vadă de unde vin, să vadă câți sunt, să vadă ce și cum', a declarat Viorel Pașca.
Potrivit acestuia, în prezent sunt îngrijite aproximativ 380 de persoane în centrele din Dumbrava, Tinca și Incești.
Celulă de criză la Ministerul Muncii
Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS) a activat o celulă de criză în urma acțiunilor desfășurate de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) în județul Bihor, la mai multe imobile în care sunt găzduite persoane aflate în situații de vulnerabilitate.
Polițiștii Direcției Investigații Criminale și procurorii DIICOT au pus în aplicare, marți, 27 de mandate de percheziție în județul Bihor, la domiciliile mai multor persoane fizice, la sediile unor persoane juridice și al unei instituții publice, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată și complicitate la trafic de persoane în formă continuată.
Cum funcționa asociația umanitară
Potrivit unui comunicat al Poliției Române, este vizată destructurarea unei grupări de criminalitate organizată, care exploata persoane vulnerabile, în scopul obținerii de foloase materiale, sub paravanul unei asociații umanitare și de caritate, prin care ar fi creat un prejudiciu de circa 13,048 milioane de lei.
Sub aparența furnizării unor servicii sociale, medicale, de îngrijire și protecție, disimulate prin folosirea ca paravan a unei asociații umanitare și de caritate, gruparea de criminalitate organizată ar fi indus în eroare donatori, aparținători și alte persoane interesate de oferirea serviciilor de îngrijire, pentru a obține importante sume de bani din donații, sponsorizări, contribuții, dar și pensii, indemnizații de handicap, beneficii sociale, ajutoare pentru combustibil, ajutoare de înmormântare, precum și alte venituri ori prestații sociale cuvenite victimelor.
Conform anchetatorilor, în perioada 2020 - iunie 2026, liderul grupului infracțional organizat, cu sprijinul membrilor, ar fi recrutat, primit și adăpostit sute de persoane aflate în stare de vădită vulnerabilitate, persoane cu dizabilități psihice, care nu se puteau apăra și nu își puteau exprima voința și pe care le-ar fi menținut într-o stare de dependență și aservire.