Rogobete trage un semnal de alarmă după cazul de la Bihor. Ce îi lipsește în României

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 22:13

România are nevoie de investiții serioase în centre de paliație, în servicii pentru persoanele vârstnice și în centre dedicate persoanelor vulnerabile, a declarat fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, în contextul cazului de la Bihor.

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