Un cunoscut luptător MMA a murit în Germania. George și-a prevestit sfârșitul: „Poate mor pe aici, departe de casă”.

Comunitatea sporturilor de contact din România este în stare de șoc după moartea luptătorului MMA George Radu. Sportivul și-a pierdut viața în Germania, unde se afla de foarte puțin timp, după ce a intrat într-un lac și nu a mai reușit să ajungă la mal.
Înainte ca tragedia să se producă, George Radu le-ar fi făcut prietenilor o mărturisire care, după cele întâmplate, i-a cutremurat pe toți.
Presimțirea care i-a înfiorat pe apropiați
Tragedia s-a petrecut luni, 29 iunie, într-un lac din apropierea orașului Kehl, din landul Baden-Württemberg.
Potrivit celor aflați alături de el, sportivul nu se simțea bine înainte să intre în apă și le-a spus prietenilor că are o stare de rău.
Mai mult, apropiații susțin că George Radu ar fi rostit o frază care avea să capete o încărcătură dramatică după dispariția sa.
„Poate mor pe aici, departe de casă”, ar fi spus George Radu.
Cu toate că acuza o stare de rău, acesta a decis să meargă la scăldat împreună cu prietenii. La ultima săritură în apă, în timp ce încerca să ajungă la mal, i s-ar fi făcut rău, fiind luat de curenți. Echipele de salvare au continuat căutările trupului său.
Familia și prietenii cer ajutor
Rudele și apropiații au lansat apeluri emoționante pe rețelele sociale, sperând ca trupul sportivului să fie găsit cât mai repede.
Verișoara lui George Radu a transmis un mesaj sfâșietor.
„Vă rog din suflet să vă rugați pentru Radu George să îi găsim trupul. Căutările continuă și nu îl găsim. Am nevoie de rugăciunile voastre, campionul meu, puternicul meu, vino la mine să mergem acasă”.
Mesaje sfâșietoare după vestea morții
Moartea luptătorului a provocat un val de reacții în mediul online, iar prietenii și colegii săi au scris mesaje pline de durere.
„Încă nu pot să cred că asta este realitatea. Mă doare sufletul și parcă refuz să accept că nu o să te mai vedem niciodată. De ce ai plecat așa, frate? De ce atât de devreme? (...) Ai fost fratele nostru, omul pe care ne bazam, omul despre care credeam că va fi mereu lângă noi. Niciodată nu mi-am imaginat că o să vină ziua în care o să-mi iau rămas-bun de la tine”, a scris un apropiat pe Facebook.
Un alt prieten a mărturisit că a refuzat inițial să creadă că vestea este adevărată.
„Nu pot să cred. Scriu aceste rânduri cu lacrimi în barbă. Am tot sperat că e o glumă, că nu e adevărat… dar când te-am sunat și nu ai răspuns tu… Dumnezeu să te ierte, fratele meu bun cu suflet curat.”
Ajunsese în Germania cu doar o zi înainte
Potrivit apropiaților, George Radu sosise în Germania cu foarte puțin timp înainte de tragedie.
„Ieri seară a ajuns în Germania și azi dimineață s-a dus la apă cu prietenii. I s-a făcut rău în apă și nici acum nu l-au găsit. L-au luat curenții din apă, nu este de găsit. Am vorbit cu soția lui. Rog toți cunoscuți să fie alături și să ajutăm împreună să îl aducem acasă la familia lui.”
Comunitatea RXF îl plânge pe George Radu
După anunțul morții sale, rețelele sociale au fost inundate de mesaje de condoleanțe din partea celor care l-au cunoscut.
„Parcă ieri eram copii și credeam că avem toată viața înainte. Astăzi am rămas doar cu amintirile din copilărie și cu tristețea unei plecări mult prea devreme. Drum lin, George! Dumnezeu să te odihnească în pace si sa te așeze la dreapta Lui!”, a scris unul dintre apropiații sportivului.
Un alt mesaj spune simplu:
„Drum lin către îngeri. Nu te voi uita niciodată. Dumnezeu să te odihnească în pace.”
George Radu era cunoscut în comunitatea RXF ca un luptător dedicat și apreciat, dar și ca un om care îi sprijinea pe sportivii aflați la început de drum. Moartea sa lasă în urmă o familie îndurerată, prieteni șocați și o comunitate care îl va păstra în amintire atât pentru evoluțiile din ring, cât și pentru omul care a fost.