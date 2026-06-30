Un cunoscut luptător MMA a murit în Germania. George și-a prevestit sfârșitul: „Poate mor pe aici, departe de casă”.

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 22:56

Comunitatea sporturilor de contact din România este în stare de șoc după moartea luptătorului MMA George Radu. Sportivul și-a pierdut viața în Germania, unde se afla de foarte puțin timp, după ce a intrat într-un lac și nu a mai reușit să ajungă la mal.

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