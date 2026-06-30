Primăria Capitalei își face serviciu special de vânat mașini parcate ilegal. Costuri mai mari pentru recuperarea autoturismelor

Șoferii care își lasă mașinile în locuri interzise în Capitală trebuie să fie pregătiți pentru controale mai dure și costuri considerabil mai mari. Consiliul General al Municipiului București a aprobat marți un nou regulament privind ridicarea vehiculelor parcate neregulamentar, iar odată cu acesta au fost stabilite și tarifele pe care proprietarii vor trebui să le achite pentru a-și recupera autoturismele.
Noile reguli urmăresc să unifice modul în care sunt aplicate măsurile împotriva parcării ilegale în București și stabilesc clar cine intervine și în ce zone ale orașului.
Primăria Capitalei înființează propriul serviciu de ridicare a mașinilor
Până în prezent, în multe situații, șoferii care încălcau regulile de staționare puteau primi doar amendă, fără ca autoturismul să fie ridicat.
Prin regulamentul adoptat de Consiliul General, această situație se schimbă. Compania Municipală Parking București va avea un serviciu special dedicat ridicării și depozitării vehiculelor parcate neregulamentar, iar Poliția Locală va putea dispune ridicarea acestora în condițiile prevăzute de noul regulament.
Scopul este aplicarea acelorași reguli pe întreg teritoriul administrat de Primăria Capitalei și eliminarea diferențelor de practică existente până acum.
În ce zonă vor fi ridicate mașinile
Regulamentul stabilește și perimetrul în care serviciul aflat în subordinea Primăriei Capitalei va interveni pentru ridicarea autoturismelor parcate ilegal.
Este vorba despre zona delimitată de:
Bulevardul Iancu de Hunedoara – Şoseaua Ştefan cel Mare – Şoseaua Mihai Bravu – Splaiul Unirii – Bulevardul Gheorghe Şincai – Calea Şerban Vodă – Şoseaua Viilor – Bulevardul Tudor Vladimirescu – Şoseaua Panduri – Bulevardul Geniului – Şoseaua Grozăveşti – Pasajul Basarab – Şoseaua Nicolae Titulescu – Piaţa Victoriei.
În afara acestui perimetru, responsabilitatea ridicării mașinilor parcate neregulamentar revine primăriilor de sector.
Acestea au la dispoziție 60 de zile pentru a-și adapta propriile regulamente astfel încât să fie în concordanță cu noile prevederi adoptate de Municipalitate.
Cât vor plăti șoferii pentru recuperarea mașinii
Noul regulament stabilește și tarifele care vor fi percepute pentru fiecare etapă a procedurii.
Pentru vehiculele cu masa mai mică de 5 tone:
Pentru vehiculele cu masa mai mare de 5 tone:
Depozitarea vehiculului și eliberarea acestuia în primele 24 de ore vor costa 300 de lei, iar după expirarea acestui interval se va achita încă 150 de lei pentru fiecare zi de depozitare.
În situația în care proprietarul ajunge înainte ca operațiunea de ridicare să fie finalizată, aceasta va fi oprită, însă va trebui achitată taxa de deplasare a platformei și manipularea vehiculului, în valoare de 400 de lei.
Pentru vehiculele declarate abandonate este prevăzut un tarif special de depozitare de 150 de lei.
Cum își pot recupera proprietarii autoturismele
Reprezentanții Primăriei Capitalei au anunțat că vehiculele ridicate vor fi transportate într-un spațiu special de depozitare, care urmează să fie stabilit și care va funcționa fără întrerupere.
„Mașinile ridicate vor fi duse la un punct de depozitare, pe care îl vom stabili ulterior. Acesta va avea program non-stop. Pentru a lua maşina de acolo, trebuie să veniţi la punctul de depozitare cu actul de identitate şi certificatul de înmatriculare sau un act similar. Trebuie să plătiţi şi tarifele de ridicare, stabilite prin hotărâre a Consiliului General”, au declarat reprezentanții Primărie Capitalei.
Autoritățile au explicat și ce se întâmplă dacă un autoturism nu este revendicat timp de șase luni. În această situație, vehiculul va fi predat primăriei de sector în raza căreia domiciliază proprietarul.
De asemenea, dacă proprietarul ajunge în timpul operațiunii de ridicare, acesta va achita doar costurile generate de deplasarea echipei Companiei Municipale Parking București.
Ce taxe se aplică deja în sectoarele Capitalei
În Sectorul 1 sunt în vigoare următoarele tarife:
425 de lei pentru ridicare, transport și depozitare în cazul vehiculelor de până la 5 tone;
545 de lei pentru vehiculele care depășesc 5 tone;
25 de lei pe zi pentru depozitarea ulterioară în parcul auto;
2.000 de lei pentru vehiculele fără stăpân sau abandonate pe domeniul public, potrivit Legii nr. 421/2002.
În Sectorul 3, taxele sunt următoarele:
300 de lei pentru ridicarea vehiculelor de până la 5 tone;
450 de lei pentru ridicarea vehiculelor de peste 5 tone;
450 de lei pentru transportul vehiculelor de până la 5 tone;
540 de lei pentru transportul vehiculelor de peste 5 tone;
250 de lei pentru depozitarea în primele 24 de ore;
80 de lei pentru fiecare zi de depozitare după expirarea primelor 24 de ore.