Primăria Capitalei își face serviciu special de vânat mașini parcate ilegal. Costuri mai mari pentru recuperarea autoturismelor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 23:32

Șoferii care își lasă mașinile în locuri interzise în Capitală trebuie să fie pregătiți pentru controale mai dure și costuri considerabil mai mari. Consiliul General al Municipiului București a aprobat marți un nou regulament privind ridicarea vehiculelor parcate neregulamentar, iar odată cu acesta au fost stabilite și tarifele pe care proprietarii vor trebui să le achite pentru a-și recupera autoturismele.

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