Cupa Mondială 2026: peste 300 de drone confiscate în apropierea stadioanelor. Autoritățile americane au activat măsuri de securitate fără precedent

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 23 iun. 2026, 23:02

Autoritățile din Statele Unite au anunțat intensificarea măsurilor de securitate aeriană pe durata Cupei Mondiale 2026, după ce peste 300 de drone neautorizate au fost confiscate în apropierea arenelor care găzduiesc meciurile turneului. Oficialii avertizează că orice încălcare a restricțiilor impuse în jurul stadioanelor poate atrage sancțiuni severe, inclusiv amenzi de până la 100.000 de dolari.

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