Cupa Mondială 2026: peste 300 de drone confiscate în apropierea stadioanelor. Autoritățile americane au activat măsuri de securitate fără precedent

Autoritățile din Statele Unite au anunțat intensificarea măsurilor de securitate aeriană pe durata Cupei Mondiale 2026, după ce peste 300 de drone neautorizate au fost confiscate în apropierea arenelor care găzduiesc meciurile turneului. Oficialii avertizează că orice încălcare a restricțiilor impuse în jurul stadioanelor poate atrage sancțiuni severe, inclusiv amenzi de până la 100.000 de dolari.
Dispozitiv de securitate aeriană fără precedent la Cupa Mondială
Potrivit informațiilor furnizate de Transportation Security Administration (TSA), autoritățile federale au implementat cel mai amplu program de monitorizare și protecție a spațiului aerian desfășurat vreodată în Statele Unite pentru un eveniment sportiv de asemenea amploare.
Operațiunea este coordonată de instituții federale și agenții de securitate, printre care Federal Bureau of Investigation (FBI), Department of Homeland Security (DHS), TSA și Federal Aviation Administration (FAA), în colaborare cu forțele de ordine locale și statale.
Reprezentanții TSA au precizat că intervențiile sunt rapide și proactive, scopul principal fiind prevenirea oricăror incidente care ar putea pune în pericol siguranța spectatorilor, sportivilor și personalului implicat în organizarea competiției.
Sute de incursiuni ilegale în spațiul aerian al stadioanelor
Datele oficiale arată că, în doar câteva zile de la debutul competiției, au fost raportate sute de încălcări ale restricțiilor aeriene.
Între 11 și 16 iunie, autoritățile americane au identificat 145 de zboruri neautorizate cu drone în opt dintre orașele gazdă ale turneului, inclusiv în Atlanta, Dallas, Houston, Kansas City, Boston, Seattle, San Francisco și Philadelphia.
Ulterior, numărul total al dronelor confiscate a depășit pragul de 300, semnalând amploarea fenomenului și provocările de securitate generate de utilizarea dispozitivelor aeriene fără pilot în apropierea evenimentelor sportive majore.
Drone confiscate și în jurul stadionului MetLife
Unul dintre punctele sensibile monitorizate de autorități este MetLife Stadium, una dintre cele mai importante arene incluse în programul Cupei Mondiale 2026.
Reprezentanții FBI au confirmat că până la începutul acestei săptămâni au fost confiscate cel puțin șapte drone care operau ilegal în apropierea stadionului din statul New Jersey.
Până în prezent, autoritățile nu au publicat o statistică detaliată privind distribuția confiscărilor pe fiecare oraș și nici numărul persoanelor reținute sau investigate în legătură cu aceste incidente.
Oficialii avertizează asupra riscurilor generate de drone
Deși nu există informații care să indice că dronele confiscate ar fi fost folosite pentru atacuri sau că transportau materiale periculoase, oficialii americani subliniază că orice aparat de zbor neautorizat poate reprezenta un risc major.
Dronele pot afecta siguranța spectatorilor, pot interfera cu operațiunile aeriene din apropierea stadioanelor și pot genera situații de panică în zonele aglomerate.
Responsabilii din domeniul securității susțin că fiecare incident este tratat cu maximă seriozitate, având în vedere contextul internațional și amploarea competiției.
Restricții stricte impuse de FAA în jurul stadioanelor
Pentru a preveni incidentele, Federal Aviation Administration a instituit zone speciale de restricție aeriană în jurul tuturor arenelor care găzduiesc partide și evenimente dedicate fanilor.
În zilele de meci, este interzisă operarea dronelor și a altor aeronave pe o rază de aproximativ 5,6 kilometri în jurul stadioanelor și până la o altitudine de aproape 915 metri, cu excepția zborurilor autorizate în mod expres.
Persoanele care ignoră aceste restricții riscă sancțiuni financiare considerabile, confiscarea echipamentelor și chiar acuzații penale.
FBI monitorizează permanent spațiul aerian al Cupei Mondiale
Pentru creșterea nivelului de securitate, FBI a amplasat echipe specializate în apropierea principalelor stadioane, acestea având misiunea de a detecta, identifica și neutraliza rapid dronele care pătrund ilegal în zonele restricționate.
Autoritățile americane transmit că măsurile excepționale adoptate pentru Cupa Mondială 2026 vor rămâne în vigoare pe întreaga durată a competiției, iar controalele vor continua să fie intensificate pentru a preveni orice amenințare la adresa siguranței publice.