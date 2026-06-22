Prima victorie a Egiptului la Cupa Mondială

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 09:31

Naționala Egiptului a obținut prima victorie din istoria sa la Cupa Mondială, învingând Noua Zeelandă cu 3-1, în etapa a doua a Grupei G de la turneul final din 2026.

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