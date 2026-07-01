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Social· 1 min citire
Mașini înghițite de ape în București. Pompierii au înotat pentru a verifica dacă sunt victime: imagini halucinante VIDEO
Pasajul rutier Poligrafiei din Sectorul 1 al Capitalei / Captură video
Mai multe autoturisme au fost complet acoperite de apă în pasajul rutier de la Poligrafiei, din Sectorul 1 al Capitalei, în urma ploilor torențiale din noaptea de marți spre miercuri. Pompierii au intrat înot în pasaj pentru a verifica dacă în interiorul mașinilor se află persoane surprinse de viitură.
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