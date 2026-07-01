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Mașini înghițite de ape în București. Pompierii au înotat pentru a verifica dacă sunt victime: imagini halucinante VIDEO

Pasajul rutier Poligrafiei din Sectorul 1 al Capitalei / Captură video

Pasajul rutier Poligrafiei din Sectorul 1 al Capitalei / Captură video

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 08:15

Mai multe autoturisme au fost complet acoperite de apă în pasajul rutier de la Poligrafiei, din Sectorul 1 al Capitalei, în urma ploilor torențiale din noaptea de marți spre miercuri. Pompierii au intrat înot în pasaj pentru a verifica dacă în interiorul mașinilor se află persoane surprinse de viitură.

"O situaţie deosebită a fost înregistrată în Sectorul 1, unde câteva autoturisme au fost complet acoperite de apă acumulată în pasajul rutier (Poligrafiei)", a transmis, miercuri dimineaţă, ISU Bucureşti-Ilfov.

Pompierii au înotat pentru a verifica interiorul acestor autoturisme, în căutarea unor posibile persoane surprinse. Potrivit ISU Bucureşti-Ilfov, până miercuri, la ora 06.00, pompierii s-au deplasat la 1.000 de intervenţii. Unele au fost finalizate, altele erau în curs de finalizare.

"950 de solicitări vor fi preluate de către echipajele de intervenţie în cel mai scurt timp posibil", au precizat pompierii.

De marţi dimineaţă, Capitala şi judeţul Ilfov au fost vizate de 19 avertizări nowcasting, multe dintre ele cod roşu.

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