iNES Live împlinește 3 ani: alternativa modernă la televiziunea clasică prin cablu

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 11:58

La trei ani de la lansare, iNES Live, serviciul de televiziune live online dezvoltat de iNES GROUP, confirmă interesul tot mai mare al utilizatorilor pentru televiziunea prin internet și pentru modelele flexibile de abonare, fără contracte pe termen lung.

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