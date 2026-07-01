Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Staţia de metrou Piaţa Victoriei 2, închisă temporar după ce a fost inundată. Anunțul Metrorex - FOTO&VIDEO
FOTO: Facebook/ Meteoplus
Publicat1 iul. 2026, 07:09
Actualizat1 iul. 2026, 07:15
Furtuna și ploile abundente au făcut prăpăd în Bucureți. Metrorex a anunțat, miercuri dimineaţă, că staţia de metrou Piaţa Victoriei 2 este închisă temporar, ca urmare a infiltraţiilor provocate de precipitaţiile abundente.
Citește și
- 23:32Primăria Capitalei își face serviciu special de vânat mașini parcate ilegal. Costuri mai mari pentru recuperarea autoturismelor
- 22:56Un cunoscut luptător MMA a murit în Germania. George și-a prevestit sfârșitul: „Poate mor pe aici, departe de casă”.
- 22:13Rogobete trage un semnal de alarmă după cazul de la Bihor. Ce îi lipsește în României
- 21:37Românii cu panouri fotovoltaice vor putea împărți curentul electric cu vecinii. ANRE a aprobat înființarea comunităților de energie
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News