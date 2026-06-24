Ediție INCENDIARĂ Culisele Statului Paralel, cu Anca Alexandrescu, de la 20:55

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 16:07

Seara adevărului la Televiziunea Poporului, noile alianțe pregătite pentru a opri criza politică. Anca Alexandrescu arunca bomba în mijlocul găștii soroșiste care a capturat țara, sabotajul pus la cale de Bolojan este dejucat.

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