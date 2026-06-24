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Ediție INCENDIARĂ Culisele Statului Paralel, cu Anca Alexandrescu, de la 20:55

Culisele Statului Paralel / Anca Alexandrescu

Culisele Statului Paralel / Anca Alexandrescu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 16:07

Seara adevărului la Televiziunea Poporului, noile alianțe pregătite pentru a opri criza politică. Anca Alexandrescu arunca bomba în mijlocul găștii soroșiste care a capturat țara, sabotajul pus la cale de Bolojan este dejucat.

De la 20.55, toate culisele negocierilor din Parlament în exclusivitate, condițiile puse de PSD pentru a prelua guvernarea. Aruncăm în aer jocurile făcute de progresiști pentru a rămâne la guvernare, premierul sărăciei și camarila sa vor rotativa minoritară, avem dezvăluiri incendiare. Informațiile care fac diferența și care sunt preluate de alții, în exclusivitate la Culisele Statului Paralel, numai cu Anca Alexandrescu, de la 20.55.

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