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Social· 1 min citire
Cine ar fi putut să oprească ororile din Lagărul Morții. Bătrânii chinuiți, plasați în case din patru comune din Bihor
Publicat1 iul. 2026, 17:53
Actualizat1 iul. 2026, 17:54
SursăRealitatea PLUS
Patru primari din fieful lui Ilie Bolojan ar fi putut să oprească ororile din lagărul morții din Bihor. Potrivit anchetatorilor, batranii chinuiti au fost plasați în imobile din comunele bihorene Holod, Ceica, Tinca și Lăzăreni.
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