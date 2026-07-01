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Spitalul CF 2, afectat de inundații: unitatea funcționează pe generatoare după o avarie la rețeaua electrică

Spitalul CF 2 București

Spitalul CF 2 București

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 19:18

Situație de criză la Spitalul CF 2 din București, după ce furtuna violentă din noaptea trecută a provocat inundații și o avariere a rețelei electrice. Deși apa a fost evacuată, unitatea medicală funcționează în continuare pe generatoare, iar echipele de la Rețele Electrice intervin la fața locului.

Conducerea unității subliniază că nu există niciun risc pentru pacienți, iar secțiile critice sunt alimentate corespunzător, potrivit Realitatea Plus.

Secțiile ATI, Neonatologie și Blocul de nașteri funcționează în parametri normali, fiind conectate la generatoarele de rezervă. Activitatea medicală esențială nu este afectată.

Internările programate pentru miercuri au fost limitat temporar, pentru a asigura condiții optime de investigare și monitorizare. Cazurile care nu necesitau intervenție urgentă au fost reprogramate, astfel încât pacienții aflați deja în unitate să beneficieze de toate serviciile necesare.

Situația de la CF 2 vine în contextul în care furtunile de noaptea trecută au provocat inundații și avarii în mai multe zone ale Bucureștiului, iar echipele de intervenție continuă să lucreze pentru remedierea problemelor apărute în infrastructura orașului.

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