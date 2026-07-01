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Social· 1 min citire
Spitalul CF 2, afectat de inundații: unitatea funcționează pe generatoare după o avarie la rețeaua electrică
Spitalul CF 2 București
Situație de criză la Spitalul CF 2 din București, după ce furtuna violentă din noaptea trecută a provocat inundații și o avariere a rețelei electrice. Deși apa a fost evacuată, unitatea medicală funcționează în continuare pe generatoare, iar echipele de la Rețele Electrice intervin la fața locului.
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