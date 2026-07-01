Unde te poți refugia când temperaturile devin insuportabile. Bucureștiul a deschis sute de adăposturi climatice

Administratorul public al Capitalei, Lucian Judele, anunță că a fost deschisă Rețeaua de Adăposturi Climatice din București, un sistem de spații sigure pentru perioadele de caniculă și ger.
Rețeaua include aproximativ 70 de instituții publice și 200 de farmacii partenere, toate integrate într-o hartă interactivă (bucuresti-rezilient.pmb.ro), alături de punctele de hidratare din oraș, anunță Judele, pe pagina sa de Facebook.
'Sunt locuri publice, cu acces gratuit, unde te poți opri să te răcorești sau să te încălzești, să bei apă și să te odihnești. Pare simplu, dar devine esențial mai ales pentru vârstnici, copii, femei însărcinate sau persoane cu afecțiuni cronice, în zilele cu temperaturi extreme', precizează Judele.
Adăposturile, deschise tot timpul anului
Administratorul public menționează că adăposturile sunt deschise tot timpul anului, pot fi folosite pe durata caniculei, dar și atunci când temperaturile scad foarte mult.
Primăria Capitalei a informat marți că urmează să fie inaugurată cea mai mare rețea de adăposturi climatice din România. Pe harta bucuresti-rezilient.pmb.ro poate fi văzut programul fiecărui adăpost, ce oferă acesta și o secțiune de sfaturi pentru prevenirea stresului termic. Platforma integrează și rețeaua publică de cișmele a Capitalei, cu navigare GPS către cea mai apropiată sursă de apă potabilă activă.
'Teatre și direcții de asistență socială, cluburi de seniori, toate sediile Bibliotecii Metropolitane, muzee, instituții de taxe și impozite sau de stare civilă de la sectoare, farmaciile Dona și Catena, toate acestea s-au înscris voluntar în Rețeaua de Adăposturi Climatice București. Iar lista e deschisă', a transmis PMB.
Sunt invitați în continuare să își înroleze voluntar spațiile în această rețea operatori privați, ONG-uri, instituții de cult, librării, farmacii și alte entități. Solicitările se depun la Direcția de Mediu a PMB (secretariat.directiademediu@pmb.ro) și sunt evaluate în termen de 30 de zile.
Harta cuprinde patru categorii de repere:
- albastru: spații administrative interioare, cu puncte de hidratare, truse de prim ajutor și personal instruit;
- portocaliu: spații publice exterioare, cu umbrare, vegetație, cișmele și sisteme de pulverizare a apei;
- violet: spații mixte (interior și exterior) - muzee, centre culturale sau hub-uri comunitare;
- verde: farmacii partenere (200) - cu apă, truse medicale, scaune și răcoare.
Consilierii municipali au aprobat, pe 2 aprilie, înființarea în București a unei rețele de adăposturi climatice, alcătuită din spații publice sau private adaptate pentru a oferi confort termic în perioadele cu temperaturi extreme.
'Municipiul București are o varietate de clădiri în patrimoniu, de la teatre, centre sociale, biblioteci - instituții care își desfășoară activitatea de zi cu zi. Înființarea rețelei de adăposturi climatice nu generează un cost pentru oraș. Avem deja infrastructura, trebuie doar să o deschidem gratuit către accesul public. La nivelul Municipiului București sunt peste 100 de instituții și sedii', a declarat consilierul general USR Bogdan Sabo.