SRI a dat alarma. Cetățean marocan, declarat indezirabil în România pentru următorii 10 ani. Promova ideologia teroristă

Un cetățean marocan care locuia în România de aproximativ trei ani nu mai are dreptul să rămână sau să revină în țară în următorul deceniu, după ce Curtea de Apel București a decis declararea sa ca persoană indezirabilă. Hotărârea a fost pronunțată miercuri, 1 iulie 2026, în urma unei sesizări formulate de Serviciul Român de Informații.
Potrivit SRI, măsura a fost solicitată după ce instituția a concluzionat că bărbatul reprezenta un risc la adresa securității naționale. Serviciul susține că acesta se afla într-un stadiu avansat de radicalizare și desfășura activități de promovare a ideologiei teroriste.
Decizia a fost luată de Curtea de Apel București
Prin hotărârea nr. 1189 din 1 iulie 2026, Curtea de Apel București a dispus declararea ca persoană indezirabilă pentru România a cetățeanului marocan identificat prin inițialele H.E.M., pentru o perioadă de 10 ani.
Conform informațiilor transmise de SRI, bărbatul s-a stabilit în România în anul 2023, iar la sfârșitul lui 2025 a intrat în atenția Serviciului Român de Informații.
Instituția afirmă că activitățile desfășurate de acesta se încadrau, potrivit legislației în domeniul combaterii terorismului, în categoria riscurilor la adresa securității naționale.
SRI spune că se afla într-un stadiu avansat de radicalizare
În comunicatul transmis după pronunțarea hotărârii, Serviciul Român de Informații susține că H.E.M. se afla „într-un stadiu avansat al procesului de radicalizare, în etapa pre-acțională”.
Totodată, instituția afirmă că cetățeanul marocan era simpatizant al unor organizații teroriste active în Orientul Mijlociu.
Potrivit SRI, acesta desfășura activități de promovare a unor grupări teroriste și a ideologiei teroriste, acționând inclusiv ca factor de radicalizare asupra unor persoane aflate pe teritoriul României.
Ce presupune declararea ca persoană indezirabilă
Declararea ca persoană indezirabilă este o măsură prevăzută de legislația privind regimul străinilor în România.
Aceasta poate fi dispusă în cazul unui cetățean străin care a desfășurat, desfășoară sau există indicii temeinice că intenționează să desfășoare activități care pot pune în pericol securitatea națională ori ordinea publică.
Legea stabilește că perioada pentru care un cetățean străin poate fi declarat indezirabil este cuprinsă între 5 și 15 ani.
În situațiile în care măsura este fundamentată pe motive de securitate națională, informațiile clasificate care au stat la baza solicitării sunt puse la dispoziția instanței, însă acestea nu sunt incluse în hotărârea făcută publică.
Punerea în executare a unei astfel de decizii revine Inspectoratului General pentru Imigrări.
Care este rolul SRI în prevenirea terorismului
Legea privind prevenirea și combaterea terorismului atribuie Serviciului Român de Informații rolul de coordonare tehnică a Sistemului național de prevenire și combatere a terorismului.
Același act normativ prevede că, în cazul cetățenilor străini sau al apatrizilor despre care există date ori indicii temeinice că intenționează să comită acte de terorism sau să sprijine astfel de activități, poate fi dispusă declararea ca persoană indezirabilă sau încetarea dreptului de ședere în România.
SRI nu a precizat dacă, în cazul cetățeanului marocan, au fost inițiate și proceduri penale, menționând doar că măsura a fost dispusă de Curtea de Apel București în urma sesizării formulate de instituție.
În urma hotărârii instanței, H.E.M. își pierde dreptul de ședere pe teritoriul României și nu va putea reveni în țară pe durata celor 10 ani stabiliți prin decizie.
Comunicatul transmis de SRI
„La sesizarea Serviciului Român de Informații, la 01.07.2026, prin hotărârea nr. 1189, Curtea de Apel București a dispus declararea ca persoană indezirabilă pentru România a cetățeanului marocan H.E.M., pentru o perioadă de 10 ani.
Cetățeanul marocan s-a relocat din Maroc în România în 2023.
H.E.M. a intrat în atenția SRI la finalul anului 2025 întrucât derula activități care, potrivit cadrului legal în domeniul antiterorism, constituie riscuri la adresa securității naționale.
H.E.M. este într-un stadiu avansat al procesului de radicalizare, în etapa pre-acțională.
Totodată, H.E.M. este simpatizant al organizațiilor teroriste active în Orientul Mijlociu. Cetățeanul marocan derulează activități de promovare a unor grupări teroriste, respectiv a ideologiei teroriste, acționând ca factor de radicalizare asupra unor persoane din România.” a transmis SRI.