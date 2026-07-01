SRI a dat alarma. Cetățean marocan, declarat indezirabil în România pentru următorii 10 ani. Promova ideologia teroristă

Publicat 1 iul. 2026, 18:38 Sursă Comunicat SRI

Un cetățean marocan care locuia în România de aproximativ trei ani nu mai are dreptul să rămână sau să revină în țară în următorul deceniu, după ce Curtea de Apel București a decis declararea sa ca persoană indezirabilă. Hotărârea a fost pronunțată miercuri, 1 iulie 2026, în urma unei sesizări formulate de Serviciul Român de Informații.

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